В Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

В Одессе и подконтрольной Украине части Запорожской области звучат взрывы, передает УНИАН со ссылкой на Воздушные силы страны. Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове и Днепропетровской области.

Пресс-служба Воздушных сил Украины в Telegram утверждает, что по территории ряда областей Украины были произведены удары ракетами «Калибр», запущенными с Черного моря. Сообщается также об угрозе атаки дронов на Донецкую, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и Запорожскую области.

Кроме того, Воздушные силы Украины заявляют о вылете четырех Ту-22м3 с аэродрома в Моздоке и четырех Ту-22м3 вдоль восточной границы страны. Минобороны России не сообщало о военной активности сегодняшней ночью, 19 июля.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об ударах в ночь на 18 июля по объектам в районе Одессы, где изготавливали безэкипажные катера. Кремль назвал эти обстрелы «ударами возмездия» за атаку на Крымский мост. Власти Одессы сообщали, что минувшей ночью «обломками сбитых ракет и взрывной волной» повреждены объекты портовой инфраструктуры, ранен пожилой мужчина.

Ночью 17 июля, как сообщал Национальный антитеррористический комитет, Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате разрушен один пролет моста, другой получил осевое смещение, погибла семейная пара, их дочь ранена.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Эрдни Кагалтынов