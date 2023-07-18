Песков назвал обстрелы Одесского порта «ударами возмездия» за Крымский мост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ракетные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы в ночь на 18 июля — это «удары возмездия» за атаку на Крымский мост. На вопрос «РИА Новости», были ли ночные обстрелы «ударами возмездия», пресс-секретарь ответил утвердительно.

Изначально об операции «Возмездие» сообщало Министерство обороны России. Ведомство уточнило, что «групповой удар» был нанесен высокоточным оружием морского базирования по объектам, на которых «готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров», а также по месту их изготовления.

Удары наносились в ночь на 18 июля. Ночью 17 июля, как сообщал Национальный антитеррористический комитет, Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате разрушен один пролет моста, другой получил осевое смещение, погибла семейная пара, их дочь ранена.

Президент России Владимир Путин на совещании в связи с произошедшим сказал: «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения». Власти Одессы сообщали, что минувшей ночью «обломками сбитых ракет и взрывной волной» повреждены объекты портовой инфраструктуры, ранен пожилой мужчина.

Подробнее об ударе по Крымскому мосту — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лусине Баласян