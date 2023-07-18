Минобороны сообщило об «ударе возмездия» по объектам в Одессе

Российские вооруженные силы в рамках операции «Возмездие» нанесли удар по объектам в районе Одессы, где изготавливали безэкипажные катера, сообщила пресс-служба Минобороны. Как ранее сообщал Национальный антитеррористический комитет, Крымский мост был атакован с помощью двух беспилотных надводных аппаратов.

«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса»,— сообщили в ведомстве.

Вчера президент Владимир Путин обещал «ответ России» на атаку по Крымскому мосту. Он говорил, что соответствующие предложения готовит Минобороны.

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