Мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала военной операции РФ

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что произошедшая ночью атака на город стала самой масштабной с начала военной операции РФ на Украине. Президент Владимир Зеленский поручил военным усилить охрану портовой инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожарные пытаются погасить огонь на складе, разрушенном в результате российского ракетного удара по одесскому порту (19 июля 2023 года) Фото: Reuters Фото: Reuters / Stringer Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 7 Пожарные пытаются погасить огонь на складе, разрушенном в результате российского ракетного удара по одесскому порту (19 июля 2023 года) Фото: Reuters Фото: Reuters / Stringer Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters

«Один из худших вечеров в жизни... Такого масштаба атаки мы не помним с начала полноценного вторжения»,— написал господин Труханов в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его информации, погибших нет, число пострадавших он не назвал. Мэр уточнил, что в Пересипском и Киевском районах повреждены жилые дома, выбиты окна, также повреждено кладбище.

В украинском оперативном командовании «Юг» говорили, что в одном из одесских портов повреждены зерновой и масляный терминалы. В Минэнерго Украины сказали, что в Одесской области почти 3 тыс. человек остались без света.

Вчера, 18 июля, Минобороны России сообщило, что был нанесен «групповой удар» по объектам, на которых «готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров», а также по месту их изготовления. Кремль назвал обстрелы Одесского порта «ударами возмездия» за Крымский мост. В ночь на сегодня, 19 июля, взрывы произошли в Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер