Мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке с начала военной операции РФ

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что произошедшая ночью атака на город стала самой масштабной с начала военной операции РФ на Украине. Президент Владимир Зеленский поручил военным усилить охрану портовой инфраструктуры.
«Один из худших вечеров в жизни... Такого масштаба атаки мы не помним с начала полноценного вторжения»,— написал господин Труханов в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
По его информации, погибших нет, число пострадавших он не назвал. Мэр уточнил, что в Пересипском и Киевском районах повреждены жилые дома, выбиты окна, также повреждено кладбище.
В украинском оперативном командовании «Юг» говорили, что в одном из одесских портов повреждены зерновой и масляный терминалы. В Минэнерго Украины сказали, что в Одесской области почти 3 тыс. человек остались без света.
Вчера, 18 июля, Минобороны России сообщило, что был нанесен «групповой удар» по объектам, на которых «готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров», а также по месту их изготовления. Кремль назвал обстрелы Одесского порта «ударами возмездия» за Крымский мост. В ночь на сегодня, 19 июля, взрывы произошли в Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».