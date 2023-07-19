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Что происходит после ввода войск России на Украину . День 511-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 19 июля

Жителей четырех крымских сел эвакуируют из-за пожара на военном полигоне, перекрыта трасса «Таврида». США могут ввести новые санкции в отношении Киргизии за якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию. Группировка российских войск «Юг» применила в бою новейшие танки Т-14 «Армата». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:09. У ООН есть три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российского зерна и удобрений — представитель МИД РФ Захарова. Ранее Россия заявляла, что может возобновить участие в сделке по вывозу сельхозпродукции через Черное море в случае удовлетворения своих требований.

8:44. Жителей четырех крымских сел — Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное — эвакуируют из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, всего около 2225 человек, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков. В связи с ЧП был создан оперативный штаб.

8:32. США могут в течение этой недели объявить о новых санкциях в отношении Киргизии за якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию — The Washington Post со ссылкой на источники.

8:29. Группировка российских войск «Юг» применила в бою новейшие танки Т-14 «Армата» — ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:27. Из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма перекрыта трасса «Таврида» — глава республики Аксенов. Причины возгорания и другие подробности не известны. По информации Telegram-канала Shot, пожар произошел на складе с боеприпасами.

8:23. Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Александра Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб., статья УК РФ, по которой осудили Цилыка, не уточняется — ТАСС со ссылкой на источник в суде. В ФСБ утверждают, что Александр Цилык был завербован Главным управлением разведки Украины для осуществления диверсий на территории России.

8:17. Киев допускает поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту — через территориальные воды Болгарии и Румынии — посол Украины в Турции Василий Бондар. До этого корабли везли сельхозпродукцию по гуманитарному коридору через северо-западную акваторию Черного моря, однако зерновая сделка прекратила действовать 18 июля после выхода из нее России.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 510-й

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