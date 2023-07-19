МЧС: после прорыва на Каховской ГЭС эвакуированы более 8 тыс. человек

Более 8,6 тыс. человек эвакуировали после диверсии на Каховской ГЭС, спасти удалось свыше 2,2 тыс. пострадавших. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков, выступая на правительственном часе в Совете федерации.
Господин Куренков рассказал, что пожарно-спасательные подразделения откачали воду более чем из 350 зданий. Также была проведена санитарная обработка 336 социальных объектов и многоквартирных домов на площади более 357 тыс. кв. м, приводит его слова ТАСС.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Власти Херсонской области говорили о 55 погибших. Ими ущерб оценивался в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб. МВД Украины сообщало о 21 погибшем.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».