Херсонские власти оценили ущерб от затопления из-за разрушения ГЭС в 40 млрд рублей

Общий ущерб от затопления в Херсонской области для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд руб. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По оперативной оценке, которую представило МЧС, ущерб от ЧС превысил 1,2 млрд руб. 8 июня херсонские власти сообщали, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 млрд руб.

«Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается»,— написал господин Алексеенко в своем Telegram-канале.

Тем временем в Херсонской области начался сбор заявлений на выплаты пострадавшим от ЧС. «Принято уже более 500 заявлений людей — как в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в ПВР в Скадовске, Железном Порту и других районах»,— сообщил председатель правительства Херсонской области. Единоразовые выплаты составляют 10 тыс. руб.

6 июня в результате разрушения Каховской ГЭС оказалась затоплена часть региона.

Мария Федотова