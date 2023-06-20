МВД Украины сообщило о 21 погибшем в результате последствий от разрушения Каховской ГЭС

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что на подконтрольной украинским силам территории Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 21 человек. Накануне МВД сообщало о 19 погибших, еще 31 человек пропал без вести.

Как сообщил господин Клименко в Telegram-канале, подтопленными остаются 595 домов. «Эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано»,— написал он.

Как сегодня сообщили в экстренных службах Херсонский области, на подконтрольной российским силам территории число погибших увеличилось до 38, пострадавших — до 115. На 20 июня из зоны подтопления вышли 9 370 жилых домов и более 60 социально значимых объектов, в том числе пять кладбищ.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня. В результате вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. По данным на 20 июня, российские власти эвакуировали с подконтрольных территорий 8,1 тыс. человек, включая 583 ребенка. 2 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения. По данным на 18 июня, украинские власти эвакуировали более 3,6 тыс. человек, включая 474 ребенка.

Лусине Баласян