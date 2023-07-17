Мэрия Белгорода тратит на благоустройство набережных более 1,1 млрд рублей

Единственным участников очередных аукционов на набережной реки Северский Донец в Белгороде стало местное ООО «Белгороддорстрой». Это следует из Единой информационной системы в сфере закупок.

Общая начальная цена двух контрактов составила 246,5 млн руб. Благоустройство Северского Донца с работами на прилегающей территории на правом и левом берегах Центрального парка и на пятый этап на участке от улицы Костюкова до «Пикник-парка» с созданием парковки, проездов и пешеходных связей по улице Корочанской оценили в 174,5 млн. На вторую очередь благоустройства на правом и левом берегах Центрального парка заложено еще 72 млн.

«Белгороддорстрой» не стал снижать цену. По первому контракту работы необходимо завершить до 31 марта 2024 года, по второму — до 28 февраля.

В 2023 году мэрия разыграла уже восемь аукционов на благоустройство набережных. Общая начальная цена контрактов составила 1,142 млрд руб. По итогам торгов она снизалась до 1,125 млрд.

Больше всего контрактов получил «Белгороддорстрой» — шесть на 718,8 млн. Еще один аукцион на 292 млн выиграло ООО «Белдорстрой», а другой на 115 млн — ООО «Автодорстрой-подрядчик».

«Белгороддорстрой» также получил подряд на первый этап реконструкции Центрального парка за 321 млн. Всего мэрия может вложить в этот проект 1,8 млрд.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Александр Прытков

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