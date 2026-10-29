Бизнесу с Африкой устанавливают новую планку

Если первый саммит в Сочи в 2019 году проходил под девизом возвращения России в Африку, а второй должен был свидетельствовать об авторитете Москвы в мире после 2022 года, то третий форум сосредоточился на насущном — на экономике. «За прошедшие несколько лет отмечен заметный рост взаимной торговли. Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил $27 млрд. В 2022 году, кстати, он был только $18 млрд. Рост значительный»,— отметил 28 октября президент Путин. «Правда, конечно, и этого недостаточно,— неожиданно продолжил он.— Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель как минимум в два раза и точно преодолеть отметку в $50 млрд».