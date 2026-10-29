Бизнесу с Африкой устанавливают новую планку
В Москве прошел двухдневный саммит с лидерами африканского континента
Россия рассчитывает нарастить товарооборот с Африкой до $50 млрд в год и более — перспективы такого роста обсуждали на завершившемся 29 октября в Москве Третьем саммите Россия—Африка. Участники встречи уверены: бизнес в РФ заинтересован в выходе на новые рынки, размещении производств на континенте и передаче технологий. Но путь к новым контрактам осложняют международная нестабильность, конкуренция и угрозы безопасности.
Как прошел саммит
28–29 октября в Москве прошел саммит Россия—Африка —- крупнейший международный форум в российской столице за последние несколько лет. Он собрал первых лиц 22 африканских государств — больше, чем встреча 2023 года в Санкт-Петербурге, куда приехали 17 лидеров, но меньше, чем первый саммит в Сочи в 2019 году, в котором участвовали руководители 45 стран континента. Всего в Москву прибыли делегации 48 из 54 государств Африки.
Помимо пленарного заседания с коллегами президент РФ Владимир Путин провел на полях саммита отдельные встречи с лидерами стран и руководителями региональных организаций. Программа не ограничивалась переговорами на высшем уровне: наряду с саммитом были организованы экономический и гуманитарный форум, медиафорум и молодежный форум. Мероприятия собрали более 2 тыс. участников.
Если первый саммит в Сочи в 2019 году проходил под девизом возвращения России в Африку, а второй должен был свидетельствовать об авторитете Москвы в мире после 2022 года, то третий форум сосредоточился на насущном — на экономике. «За прошедшие несколько лет отмечен заметный рост взаимной торговли. Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил $27 млрд. В 2022 году, кстати, он был только $18 млрд. Рост значительный»,— отметил 28 октября президент Путин. «Правда, конечно, и этого недостаточно,— неожиданно продолжил он.— Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель как минимум в два раза и точно преодолеть отметку в $50 млрд».
Повторив тезис о росте до $27 млрд, российский лидер не стал называть желаемую планку. Но вера президента в потенциал российско-африканских связей наверняка обернется ростом целевых показателей на местах.
Как будут растить товарооборот с Африкой
Судя по нынешней динамике, с Африкой по итогам этого года удастся выйти на $28–29 млрд, рассказала «РИА Новости» директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. По ее словам, теперь от наращивания экспорта необходимо постепенно переходить к размещению производств на африканском континенте и передаче технологий. К вопросу о том, за счет чего еще нарастить этот показатель, в эти два дня в Москве не раз возвращались участники экспертных панелей и встреч.
Зачем обеим сторонам это вообще нужно, доходчивее других сформулировал гендиректор компании «Инфорус» Андрей Масалович:
«Суверенитет — это возможность выжить, если тебе перекрывают кислород. Сейчас ни одна страна мира, включая США и Китай, в одиночку сделать это не в состоянии. Чтобы выжить, надо с кем-то сотрудничать».
Дальнейший рост в какой-то мере может обеспечить сам континент — за счет быстрого прироста населения и экономического развития. «Это означает, что растут рынки. А там, где растут рынки, возникает потребность в торговле, в энергии, в технологиях и в выстраивании устойчивых цепочек добавленной стоимости, кооперационных и инвестиционных»,— пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Поставка продовольственных товаров, технологий, связанных с повышением продовольственной безопасности, будь то удобрения, семена, поставки энергоресурсов и того, что необходимо для выработки энергии. Машиностроительная продукция, фарминдустрия, туризм, авиасообщение, формирование независимой логистической инфраструктуры…» — перечислял возможности министр. «К 2030 году цифра в $50 млрд кажется амбициозной — но тем не менее мы движемся»,— признался он. Другие участники к ключевым сферам сотрудничества отнесли также транспорт и добычу полезных ископаемых.
Работа по конкретным страновым направлениям может быть связана как с выходом на новые рынки, так и с углублением уже имеющихся связей. «Из этих почти $30 млрд $20 млрд — это всего шесть стран»,— напомнил председатель Российско-арабского делового совета и экс-глава «Росгеологии» Сергей Горьков.
Он говорит про шестерку из Египта, Алжира, Марокко, Туниса, Нигерии и Сенегала. Товарооборот с остальными странами колеблется в районе или значительно ниже $1 млрд.
«$10 млрд из почти $30 млрд — это Египет»,— продолжал описывать расклад господин Горьков. За первые восемь месяцев этого года товарооборот с этой страной вырос на 14%. Он согласен, что для роста показателей необходимо формировать партнерства, локализовать российские предприятия и делиться технологиями. «У Африки огромный потенциал,— уверен он.— И $30 млрд, конечно, очень мало, нужно двигаться к $50 млрд, и к $100 млрд, и возможность такая есть. Нужно, основываясь на доверии, которое у нас есть, найти новые стимулы, в том числе технологические и культурные».
Что еще может помешать российско-африканскому сотрудничеству
Хотя представителей западных стран на форуме и саммите в эти дни не было, их активно обсуждали за глаза. Часто — в не самых приятных выражениях. Владимир Путин, напомнил о тех, «кто привык мыслить колониальным прошлым, сказочно обогащаться за чужой счет» и теперь занимается «хищнической неоколониальной эксплуатацией природных и людских ресурсов». Не раз в эти дни обсуждали и попытки некоторых стран вмешаться в подготовку саммита и убедить отдельных африканских лидеров не ехать в Москву.
Кроме конкуренции со стороны стран Запада на работу на континенте влияет и международный контекст. «Каир работает над увеличением объема торговли между двумя странами, однако сталкивается с проблемами, связанными с региональной и мировой обстановкой»,— признался, в частности, в интервью «РИА Новости» министр инвестиций и внешней торговли Египта Мохамед Фарид Салех.
«Да, у нас экономический и гуманитарный форум. Но, чтобы был прогресс и стабильное развитие, это надо защищать от внешних угроз и просто от горячих голов»,— напомнил и замдиректора по стратегии и развитию «Рособоронэкспорта» Василий Круглов. «Борьба с терроризмом на африканском континенте сегодня осложняется большим количеством труднодоступных приграничных зон, высокой мобильностью боевиков и их активным переходом к минно-взрывной деятельности, а также применением БПЛА»,— рассуждал он о рисках работы на африканском направлении. И тут России есть что предложить Африке.