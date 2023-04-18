Деньгам предложили погулять

Масштабная реконструкция почти 25 га Центрального парка Белгорода потребует минимум 321 млн руб., выяснил «Ъ-Черноземье» по итогам запроса в мэрию. Это только первый этап, предполагающий замену инженерных сетей и восстановление покрытия одного из маршрутов. Власти рассчитывают найти подрядчика, который завершит эти работы до конца года. В 2024 году планируется начать благоустройство, установить новое колесо обозрения, создать нескольких зон отдыха, фуд-корт и «ярусное озеленение» на пустырях, а также восстановить летний кинотеатр и ряд других утраченных объектов. Объемы финансирования и сроки второго этапа работ в парке власти определят только в следующем году. По мнению экспертов, для возможного привлечения частного оператора для парка необходимо было рассчитывать коммерческую составляющую на предпроектной стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода

Мэрия Белгорода презентовала проект масштабной реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Ленина еще в конце марта. Его разработало московское бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина. Бюджетные средства на это не выделялись, рассказали „Ъ“ в мэрии в середине апреля. Концепцию парка, а также других общественных пространств Белгорода администрация получила от АНО «Центр компетенции по развитию среды Белгородской области». Все они обсуждались публично, мнения местных жителей разного возраста были учтены, заверили в мэрии.

Парк занимает 24,6 га, в зоне пешеходной доступности от него проживают около 115 тыс. человек — примерно треть жителей Белгорода. Кроме того, вокруг расположено более половины гостиниц города. Потенциал парка не используется полностью, констатируется в презентации: городские мероприятия приостановлены, инфраструктура недостаточна и требует обновлений, а пятая часть его территории ничем не занята или неработающими объектами. В частности, почти на 5 га стоят нефункционирующие аттракционы, рядом на 0,5 га находится пустырь, детский клуб закрыт.

Фото: мэрия Белгорода

Территория парка является зоной охраняемого ландшафта. На ней расположены два объекта культурного наследия — входные ворота и памятник Марксу и Энгельсу. Несколько исторических объектов, в том числе фонтаны, лекторий, танцевальная площадка и летний кинотеатр — утрачены. Некоторые из них планируется восстановить, а кроме того, построить фуд-корт, школу юных натуралистов, волонтерский центр, установить тренажеры, сделать прокат оборудования, а также сделать новое колесо обозрения, которое станет «смысловой и видовой доминантой» и, возможно, «новым символом» Белгорода. На существующих пустырях планируются «система разнообразного ярусного озеленения» и декоративные сады.

Парк будет поделен на семь зон — активную, семейную, событийную, тихого отдыха, а также две аллеи и сад философов.

В активной зоне планируются велобеговой маршрут, скейт-парк, спортивные и танцевальные площадки, тренажеры. В семейной расположатся аттракционы, станция юннатов и кафе. Общепит в виде фуд-корта также запланирован в событийной зоне, там же будет совмещенный с лекторием летний кинотеатр и «креатив-таун» с галереей современного искусства и мастерскими. В зоне тихого отдыха обустроят беседки и места для игр в шахматы и петанк. В саду философов создадут сад скульптур, зеленый лабиринт и «интерактивные» арт-объекты. Для прогулок по парку придуманы познавательно-развлекательный, игровой, спортивный и зимний маршруты.

Реконструировать парк планируется в два этапа. Первый власти рассчитывают начать уже в мае и завершить к концу ноября 2023 года. В это время будут проложены инженерные коммуникации, переустроены сети, восстановлено покрытие сквозного пешеходного маршрута от улицы Мичурина до улицы Островского. На эти работы выделяется 321,4 млн руб. бюджетных средств, пояснили „Ъ“ в мэрии. Подрядчика власти надеются найти через торги.

Фото: мэрия Белгорода

Второй этап предполагает благоустройство парка по представленной концепции. Во время работ территория не будет полностью закрыта, огородят только отдельные участки. Приступить к благоустройству планируется в 2024 году. Объем инвестиций определят тоже только в будущем году, а сроки работ будут зависеть от подтвержденных размеров финансирования, отметили в мэрии. Сколько именно предпринимателей смогут работать в парке на правах аренды, власти определят по итогам конкурсного отбора.

«Вопрос об операторе парка находится в стадии проработки»,— добавили в мэрии.

В начале апреля городские власти нашли подрядчиков на благоустройство набережных рек Везелка и Северский Донец. Получившие три контракта местные компании «Белгороддорстрой» и «Белдорстрой» освоят 654,7 млн руб. Первый подрядчик по двум договорам сделает работы на 362,7 млн руб. к августу 2023 года и к марту 2024 года, второй — по одному на 292 млн руб. к весне 2024 года.

Концессионер воронежского парка «Дельфин» Эдуард Толоконников считает, что в случае с Белгородом речь вряд ли идет о коммерческом развитии парка: «Насколько можно судить из открытых источников, руководство города намерено реконструировать его самостоятельно, то есть изначально не ставится вопрос привлечения частного капитала или управляющей команды».

Поэтому, считает эксперт, подыскивать частного оператора на уже запроектированный парк неэффективно. «Коммерческую сторону дела, самоокупаемость территории — если такие задачи стоят — целесообразно рассчитывать на предпроектной стадии и силами или с привлечением потенциального оператора из предпринимательской среды»,— пояснил господин Толоконников.

От оценки стоимости работ эксперт воздержался и отметил, что предлагаемый проект не направлен на окупаемость.

Александр Прытков