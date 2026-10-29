А потом — сериал с холстом
В Берлине заново собрали цикл картин Ловиса Коринта
В музее «Берлинская галерея» открылась выставка знаменитого немецкого художника Ловиса Коринта (1858–1925). Едва ли не главной ее «приманкой» стала попытка заново собрать в одном месте 11 созданных Коринтом больше ста лет назад для одного частного дома картин. Рассказывает Эсфирь Штейнбок.
Выставка называется «А потом был Берлин!». Название не лишено некоторого самодовольства, вполне, впрочем, понятного для одного из берлинских музеев: художник, дескать, стал великим, когда перебрался в 1901 году из Мюнхена в Берлин, где вошел в круг Берлинского сецессиона, открыл свою школу живописи и прожил до своей смерти в 1925 году. (Кстати, родился Коринт в Тапиау в Восточной Пруссии, нынешнем Гвардейске Калининградской области, так что любая его выставка может называться «Сначала был Тапиау!».)
Экспозиция в Берлинской галерее показывает Коринта как изумительного портретиста, автора натюрмортов и исторических композиций, пейзажиста и педагога.
Не забыта и его тесная связь с расцветающим в начале прошлого века немецким театром, в частности с одним из великих реформаторов европейской сцены режиссером Максом Рейнхардтом. Для искусствоведов нынешняя выставка — благодатный материал для изучения превращения Коринта-импрессиониста (одного из трех главных в Германии наряду с Максом Либерманом и Максом Слефогтом) в почти что экспрессиониста. Но все-таки самая захватывающая история на выставке для зрителя связана не с трансформацией его манеры письма, а с судьбой 11 картин, написанных для частного дома, который не пережил прошлый век.
В 1913 году через своего знакомого, главного берлинского галериста и дилера нового искусства Пауля Кассирера Коринт получил заказ на оформление столовой в новом загородном доме супербогатого промышленника Людвига Катценелленбогена и его жены Эстеллы. Заказ был роскошным, причем во всех смыслах: 11 больших живописных полотен с героями Гомера и «Неистового Роланда» Ариосто, мифологическими персонажами, чудовищами и участниками вакхических празднеств. Чувственные, отчасти гротескные картины Коринта и сегодня впечатляют драматизмом, яркостью и динамикой.
Но картины ждала сложная судьба. Говоря сегодняшним языком — это просто сериал, в котором семейные драмы переплелись с историческими катастрофами.
В 1929 году Катценелленбогены расстались: Людвиг женился на популярной актрисе Тилле Дюрье (сегодня ее имя носит парк около Потсдамской площади в Берлине), прежде бывшей женой Пауля Кассирера, к тому времени покончившего с собой. Эстелле при разделе имущества достались все полотна Коринта, также уже покойного. После прихода нацистов к власти оба бывших супруга преследовались как евреи — Людвига отправили в концлагерь, где он погиб в 1944 году, а Эстелла успела эмигрировать в Америку. Имущество ее было конфисковано и распродано, но картины Коринта все-таки удалось вывезти и спрятать в Амстердаме. Конфискованный дом во время войны был разрушен, а Эстелла, которой в конце концов вернули картины, перед смертью разделила их между своими детьми.
В 1976 году шесть картин приехали из Америки на выставку Коринта в Кельне. И только что созданная в тогдашнем Западном Берлине Берлинская галерея задалась амбициозной целью вновь собрать цикл Коринта, восстановить растащенный временем и людьми ансамбль. В 1980 году удалось собрать деньги и купить те самые шесть картин. Пять лет назад к ним добавился «Вакхант», приобретенный на аукционе при поддержке государства. А в 2023-м удалось купить еще две картины, некогда висевшие над дверями столовой: «Два лежащих мальчика» и «Убитый дракон». Теперь Берлинская галерея обладает девятью частями цикла. Десятую, «Вакханку», временно получили на выставку из частного собрания. Недостает в экспозиции лишь «Двух тигров», ушедших с аукциона Sotheby’s в частные руки, обладатели которых остаются анонимными и отказываются от сотрудничества.
Ждать милости от непонятно кого Берлинская галерея не стала. Тем более что буквально в прошлом году в архиве был обнаружен план виллы Катценелленбогенов. И едва ли не главным героем этой части экспозиции стал не сам цикл впечатляюще театральных по духу и композиции картин Коринта, а небольшой макет столовой, помогающий представить расположение полотен. Заглядывая в него, испытываешь странное чувство — нет, не справедливости, ее нет, как и не было, а восхищения упрямством музейщиков, не желающих смириться с неотменимыми катастрофами.