А потом — сериал с холстом

В 1929 году Катценелленбогены расстались: Людвиг женился на популярной актрисе Тилле Дюрье (сегодня ее имя носит парк около Потсдамской площади в Берлине), прежде бывшей женой Пауля Кассирера, к тому времени покончившего с собой. Эстелле при разделе имущества достались все полотна Коринта, также уже покойного. После прихода нацистов к власти оба бывших супруга преследовались как евреи — Людвига отправили в концлагерь, где он погиб в 1944 году, а Эстелла успела эмигрировать в Америку. Имущество ее было конфисковано и распродано, но картины Коринта все-таки удалось вывезти и спрятать в Амстердаме. Конфискованный дом во время войны был разрушен, а Эстелла, которой в конце концов вернули картины, перед смертью разделила их между своими детьми.