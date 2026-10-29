Алиев не приедет в Турцию на саммит тюркских государств
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поедет в Анкару на саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Как пишет азербайджанское агентство APA, он пропустит мероприятие из-за плотного рабочего графика и запланированных мероприятий в Баку.
«30 октября состоятся финальный матч и официальная церемония закрытия впервые проводимых в Баку чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15. Участие главы государства в церемонии награждения было запланировано заранее»,— говорится в сообщении APA.
На саммите ОТГ Азербайджан будет представлять министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора 21 октября приглашал Ильхама Алиева посетить саммит ОТГ. Беседа лидеров состоялась на фоне кризиса в отношениях Азербайджана и Турции.
Поводом стала реакция турецких политиков и общественных деятелей на принятие в азербайджанских школах новых правил школьной формы, среди которых — запрет на одежду, нарушающую принципы светского образования. Азербайджан возбудил уголовные дела о разжигании ненависти в отношении нескольких турецких граждан, а также объявил некоторых критиков азербайджанской политики персонами нон грата.