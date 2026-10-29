Алиев не приедет в Турцию на саммит тюркских государств

Поводом стала реакция турецких политиков и общественных деятелей на принятие в азербайджанских школах новых правил школьной формы, среди которых — запрет на одежду, нарушающую принципы светского образования. Азербайджан возбудил уголовные дела о разжигании ненависти в отношении нескольких турецких граждан, а также объявил некоторых критиков азербайджанской политики персонами нон грата.