В Белгороде набережные рек Везелка и Северский Донец благоустроит «Белдорстрой» за 292 млн рублей

Единственным участником торгов на благоустройство набережных рек Везелка и Северский Донец в Белгороде стало ООО местное «Белдорстрой». Это следует из аукционной документации.

Компания выполнит работы по начальной стоимости контракта 292 млн руб. Подрядчику необходимо до конца февраля выполнить вынос сетей канализации и водопровода, демонтажные работы, валку деревьев и расчистку поросли. Также рабочие должны обустроить вело-пешеходные связи, установить скамейки, урны, шезлонги, мангалы, скалодром и панда-парк, а также детские и спортивные площадки, киоски и многофункциональные павильоны, наладить освещение и озеленить территорию.

По данным Rusprofile, ООО «Белдорстрой» зарегистрировано в Белгороде в 2004 году для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб. Гендиректором и владельцем 51% является Николай Степашов. Еще 49% принадлежит Владимиру Степашову.

С 2010 года компания получила более 1 тыс. госконтрактов на 60,2 млрд руб. Крупнейший из них — на капремонт участка федеральной дороги в Тамбовской области на 6,2 млрд. Также компания получала миллиардные подряды на строительство и реконструкцию белгородских дорог.

В начале апреля единственным участником двух аукционов на благоустройство набережных Белгорода стало местное ООО «Белгороддорстрой». Компания за 362,7 млн руб. выполнит работы на набережной Северского Донца, на правом и левом берегах прилегающей территории Центрального пляжа и на участке от улицы Костюкова до «Пикник-парка»

Об объеме вложений в реконструкцию Петровской набережной в Воронеже читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Россети" закинули в воду».

Владимир Зоркий

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