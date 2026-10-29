Теннисист Даниил Медведев вышел в 100-й четвертьфинал в карьере
Пятая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Вене. Во втором круге россиянин обыграл британца Кэмерона Норри.
Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1). За выход в полуфинал Даниил Медведев поспорит с французом Адрианом Маннарино, который располагается на 73-й строке рейтинга ATP. Счет очных встреч — 9:0 в пользу россиянина.
30-летний Даниил Медведев в 100-й раз добрался до четвертьфинала на турнирах ATP. Всего на его счету 25 титулов под эгидой организации, в том числе победа на US Open в 2021 году.
Общий призовой фонд турнира в Вене составляет около $2,8 млн. Действующим победителем является итальянец Янник Синнер, досрочно завершивший текущий сезон из-за травмы колена.