«Белгороддорстрой» получит еще 46 млн рублей на благоустройство набережных Белгорода

Единственным участником торгов на благоустройство набережной реки Северский Донец с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа и четвертый этап работ на участке от улицы Костюкова до «Пикник-парка» в Белгороде стало ООО «Белгороддорстрой». Договор отправлен поставщику на подписание, следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составляла 46 млн руб. «Белгороддорстрой» ее снижать не стал. Работы необходимо выполнить до 1 августа 2023 года.

В апреле «Белгороддорстрой» получил два контракта за 362,7 млн руб. на благоустройство набережной Северского Донца. Кроме того, работами на набережных этой реки и Везелки за 292 млн занимается ООО «Белдорстрой», а за 115 млн — ООО «Автодорстрой-подрядчик». Таким образом, мэрия Белгорода вкладывает 815,7 млн в благоустройство набережных.

Кроме того, «Белгороддорстрой» стал подрядчиком на первой очереди реконструкции Центрального парка Белгорода за 321 млн руб. Всего в этот проект власти могут вложить 1,8 млрд.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Александр Прытков

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