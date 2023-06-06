Компания «Автодорстрой-подрядчик» займется благоустройством второй очереди набережной Белгорода за 115 млн рублей

Единственным участником торгов по благоустройству второй очереди набережной рек Везелка и Северский Донец в Белгороде стало местное ООО «Автодорстрой-подрядчик». Договор находится на стадии подписания поставщиком, следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составила 115 млн руб. «Автодорстрой-подрядчик» не стал ее снижать. Компании предстоит к февралю 2024 года выполнить благоустройство и озеленение, смонтировать наружное освещение и сети связи, а также установить малые архитектурные формы.

По данным Rusprofile, ООО «Автодорстрой-подрядчик» зарегистрировано в Белгородской области в октябре 2002 года для строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 830,4 млн руб., чистая прибыль — 5,5 млн. Директором является Виталий Ефимов. Единственный владелец — местное ЗАО «Автодорстрой». Его учредители не раскрываются.

С 2010 года «Автодорстрой-подрядчик» заключил 509 госконтрактов на 12,7 млрд руб. В основном они касались дорожных работ. Крупнейшими подрядами стали строительство автодорог в микрорайоне индивидуальной жилой застройки Белгородского района (867,5 млн) и реконструкция восточного обхода Белгорода (774,6 млн).

Ранее власти выделили на благоустройство набережных более 650 млн руб. В апреле два контракта за 362,7 млн получило ООО «Белгороддорстрой», а еще один за 292 млн — ООО «Белдорстрой».

Первая компания также займется первой очередью реконструкции 5954920 Центрального парка Белгорода за 321 млн руб. Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд.

Подробнее об этой реконструкции читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Александр Прытков

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