Власти оценили реконструкцию Центрального парка Белгорода в 1,8 млрд рублей

Мэрия Белгорода объявила торги на первый этап благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени В.И. Ленина. Это следует из единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 321 млн руб. За эти средства к маю 2024 года необходимо проложить инженерные коммуникации и восстановить покрытие сквозного пешеходного маршрута от улицы Мичурина до улицы Островского. Финансирует работы городской бюджет. Заявки принимаются до 26 апреля, итоги торгов планируется подвести 28 апреля.

Благоустройство парка предполагает и второй этап, который может начаться в 2024 году. Согласно представленной в конце марта концепции, на 24,6 га планируется создать семь зон, в которых появятся спортплощадки, аттракционы (в том числе новое колесо обозрения), летний кинотеатр, фудкорт, зеленый лабиринт, сад скульптур, галерея современного искусства и многое другое. В мэрии «Ъ-Черноземье» ранее говорили, что сроки и стоимость определят в 2023 году.

Как следует из аукционной документации на первый этап работ, вся реконструкция оценивается в 1,77 млрд руб. с НДС. Больше всего средств может потребовать установка малых архитектурных форм — 617,7 млн. Еще в 309,9 млн оценивается благоустройство территории, а 140,3 млн планируется направить на озеленение территории. Крупных вложений также потребует организация электрического питания — 164,7 млн: 88,4 млн на наружное освещение и 76,3 на технологическое присоединение к линии электропередач.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Александр Прытков

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