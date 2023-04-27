«Белгороддорстрой» за 321 млн рублей проведет первую часть реконструкции Центрального парка Белгорода

Первый этап реконструкции Центрального парка Белгорода за 321 млн руб. взялось реализовать местное ООО «Белгороддорстрой». Такое право, по данным bel.ru, компания получила по итогам торгов, объявленных 19 апреля мэрией.

Заказчиком работ, как сообщал «Ъ-Черноземье», выступало управление капитального строительства горадминистрации. Начальная цена контракта составляла именно 321 млн руб. (из бюджета города). За эти средства к маю 2024 года необходимо проложить инженерные коммуникации и восстановить покрытие сквозного пешеходного маршрута от улицы Мичурина до улицы Островского.

Благоустройство парка предполагает и второй этап, который может начаться в 2024 году. Согласно представленной в конце марта концепции, на 24,6 га планируется создать семь зон, в которых появятся спортплощадки, аттракционы (в том числе новое колесо обозрения), летний кинотеатр, фудкорт, зеленый лабиринт, сад скульптур, галерея современного искусства и многое другое. Вся реконструкция оценивается в 1,77 млрд руб. с НДС. Больше всего средств может потребовать установка малых архитектурных форм — 617,7 млн. Еще в 309,9 млн руб. могут пойти на благоустройство территории, а 140,3 млн руб. - на озеленение территории.

Местные власти презентовали проект масштабной реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Ленина еще в конце марта. Его разработало московское бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина. Бюджетные средства на это не выделялись, рассказали „Ъ“ в мэрии в середине апреля. Концепцию парка, а также других общественных пространств горадминистрация получила от АНО «Центр компетенции по развитию среды Белгородской области». Парк занимает 24,6 га, в зоне пешеходной доступности от него проживают около 115 тыс. человек — примерно треть жителей Белгорода.

Ранее ООО «Белгороддорстрой» оказалось единственным участником двух аукционов на благоустройство набережных Белгород: Северский Донец (с работами на правом и левом берегах прилегающей территории Центрального пляжа) - за 268,7 млн руб.; работы на этой же территории, а также на участке от улицы Костюкова до «Пикник-парка» компания решила провести за 94 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Белгороддорстрой» зарегистрировано в Белгородской области в мае 2005 года для строительства дорог с уставным капиталом 40 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 471,3 млн. Гендиректором и владельцем 63,25% является Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежит Рубену Дарчиняну. Они также являются совладельцами в равных долях белгородское ООО «Центрдорстрой», которым управляет Рубен Дарчинян.

Владимир Зоркий