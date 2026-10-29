Атланте расправят плечи

«Группа двадцати» (G20) — неформальный клуб крупнейших экономик мира, на которые приходится 85% мирового ВВП. Считается одним из ключевых механизмов координации финансовой и экономической политики. Создана в 1999 году министрами финансов «Группы семи» (G7) для диалога с развивающимися рынками, статус главной мировой площадки получила в 2008 году, когда формат встреч был поднят до уровня глав государств. В ее состав входят 19 стран (от Аргентины и Австралии до России, Китая и ЮАР) плюс Европейский союз и Африканский союз (принят в 2023 году). У группы нет постоянного офиса и устава, организацию берет на себя страна-председатель (меняется ежегодно), в текущем году это США. Изначально группа занималась в основном предотвращением финансовых кризисов, а сейчас множеством вопросов — от регулирования криптоактивов и трансграничных платежей до вопросов климата, продовольствия и поддержания финансовой стабильности.