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Атланте расправят плечи

Сергей Лавров проверит «Группу двадцати» на договороспособность
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30–31 октября примет участие в министерской встрече «Группы двадцати», которая пройдет в Атланте (США). Поездка обещает быть напряженной: она была до последнего под вопросом, поскольку американцы медлили с визами, а на месте российского министра ждут в том числе критически настроенные коллеги из западных стран. В МИД РФ тем не менее выразили надежду, что встреча «пройдет в конструктивном и неангажированном ключе». Власти США пригласили президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» 14–15 декабря в Майами, однако в Москве пока не приняли решения о его участии в этом мероприятии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров полетит в Атланту, несмотря на бюрократические препоны с американской стороны, из-за которых, как заметили на Смоленской площади, складывалось впечатление, что «не все в Вашингтоне рады планируемому визиту российской делегации»

Глава МИД РФ Сергей Лавров полетит в Атланту, несмотря на бюрократические препоны с американской стороны, из-за которых, как заметили на Смоленской площади, складывалось впечатление, что «не все в Вашингтоне рады планируемому визиту российской делегации»

Francis Mascarenhas / Reuters

О том, что Сергей Лавров полетит в Атланту, стало известно только 28 октября, то есть за день до предполагаемого вылета. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у российской стороны «складывалось впечатление, особенно это касается ситуации с выдачей посольством США в Москве американских виз российским делегатам… что не все в Вашингтоне рады планируемому визиту российской делегации». Большинство вопросов удалось, как отметила она далее, решить буквально в последний момент.
29 октября МИД России выпустил подробное заявление по поводу участия Сергея Лаврова в совещании министров иностранных дел «Группы двадцати», и в нем также отдельно указано на проблемы с организацией поездки: «Подготовка к мероприятию проходила не гладко. К сожалению, в очередной раз российская сторона столкнулась с американской бюрократической волокитой и сложностями в аккредитации и получении виз». Разрешение большинства этих проблем, как сказано далее в заявлении, потребовало «серьезных усилий».
«Продолжается плотная работа с американцами в целях снятия всех этих надуманных ограничений, в том числе в контексте подготовки к саммиту форума в Майами 14–15 декабря, успех которого во многом будет зависеть от деполитизации указанного процесса»,— предупредили в министерстве.
Ранее Госдепартамент США уже не раз затягивал процесс выдачи виз российским официальным лицам и сопровождающим их журналистам, в том числе запрашивающим визы для участия в мероприятиях по линии ООН. В выдаче виз россиянам в итоге неоднократно отказывали, из-за чего Россия даже предлагала перенести соответствующие заседания из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
Сергей Лавров участвовал в последних совещаниях глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» — в ЮАР (в 2025 году), в Бразилии (2024), Индии (2023) и Индонезии (2022). В 2027 году председателем в группе будет Британия.

«Группа двадцати» (G20) — неформальный клуб крупнейших экономик мира, на которые приходится 85% мирового ВВП. Считается одним из ключевых механизмов координации финансовой и экономической политики. Создана в 1999 году министрами финансов «Группы семи» (G7) для диалога с развивающимися рынками, статус главной мировой площадки получила в 2008 году, когда формат встреч был поднят до уровня глав государств. В ее состав входят 19 стран (от Аргентины и Австралии до России, Китая и ЮАР) плюс Европейский союз и Африканский союз (принят в 2023 году). У группы нет постоянного офиса и устава, организацию берет на себя страна-председатель (меняется ежегодно), в текущем году это США. Изначально группа занималась в основном предотвращением финансовых кризисов, а сейчас множеством вопросов — от регулирования криптоактивов и трансграничных платежей до вопросов климата, продовольствия и поддержания финансовой стабильности.

Помимо трудностей с организацией поездки российская делегация на встрече «Группы двадцати», как ожидается, столкнется и с давлением со стороны западных стран. Так, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в своем выступлении в Атланте пообещал возложить ответственность за рост мировых цен на энергоносители и проблемы с глобальной продовольственной безопасностью на Иран и Россию, которые, по его словам, мешают нормальному функционированию торговых путей. О том, что Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию со стороны США и Израиля, а Украина первой начала атаковать гражданские транспортные суда в Черном море, он вряд ли заявит.
В МИД РФ тем не менее накануне вылета Сергея Лаврова в Атланту выразили надежду, что встреча пройдет «в конструктивном и неангажированном ключе». В то же время в министерстве дали понять, что и у главы российского МИДа есть что предъявить западным коллегам.
В выступлениях Сергея Лаврова на «Группе двадцати», как отметили в ведомстве, будет представлено «российское видение основных катализаторов международной напряженности с фокусом на отказ ряда держав признать возвышение новых центров силы, использование для борьбы с оппонентами экономического "оружия", включая санкции, торговые войны и разрывы цепочек поставок, сохраняющиеся вследствие данной деструктивной линии дисбаланса по оси Север-Юг».
Сергей Лавров, как уточнили в МИДе далее, в Атланте подтвердит позицию Москвы о том, что «процветание народов может быть обеспечено только при условии поддержания открытого характера мировой экономики, в том числе за счет пресечения недобросовестной конкуренции и широко применяемых Западом неоколониальных практик».
Глава делегации России также обозначит «краеугольное значение неделимой безопасности в качестве основы многополярности и востребованность демократизации системы управления», и сделает особый акцент на важности функционирования группы «строго в соответствии с принципом консенсуса, на базе равноправного взаимоуважительного диалога, учета мнений всех членов форума и баланса интересов».
По итогам прошлого совещания в Йоханнесбурге в 2025 году министрам из-за множества разногласий, в том числе по украинскому вопросу, не удалось принять совместное заявление.
Вместо него ЮАР опубликовала лишь краткое резюме от имени председателя. Прорыва от встречи в Атланте также никто не ждет.
Отметим, что власти США пригласили Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» 14–15 декабря в Майами, однако в Москве пока не приняли решения о его участии в мероприятии. Судя по всему, решение будет зависеть от ряда факторов, включая итоги поездки Сергея Лаврова в Атланту, и того, как пройдет визит президента России на саммит АТЭС в Китае 18–19 ноября, «на полях» которого может состояться первая в истории трехсторонняя встреча в верхах в формате РФ—КНР—США.
Сергей Лавров
G20

Авторы

  • Елена Черненко
    Елена Черненко
    спецкорреспондент