ЕЦБ сохранил все три процентные ставки после двух повышений с начала года
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил без изменений все три процентные ставки, следует из заявления Совета управляющих по итогам заседания. Депозитная ставка составила 2,5%, базовая ставка — 2,65%, ставка по маржинальным кредитам — 2,9%.
«Совет управляющих намерен проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%», — отмечается в заявлении ЕЦБ. По оценке регулятора, прежний уровень процентных ставок достаточно эффективен, чтобы справиться с экономической нестабильностью и дождаться новых макроэкономических данных.
Рост цен стал ускоряться с началом конфликта на Ближнем Востоке. Быстрого замедления инфляции ЕЦБ не ждет, поскольку цены на нефть существенно выше довоенного уровня. Базовая инфляция, как указано в публикации, сейчас остается стабильной и пока не влияет на заработную плату, однако топливный кризис, вероятнее всего, приведет к снижению темпов экономического роста, считает регулятор.
Прогнозы ЕЦБ предполагают инфляцию на уровне 3% в этом году и 2,3% в 2027-м. Для борьбы с ростом цен с начала 2026 года регулятор дважды повысил ставки, в общей сложности почти на 50 базисных пунктов. В свою очередь, принятое сегодня Центробанком решением совпало с ожиданиями аналитиков. По данным Reuters, сохранение ставки прогнозировали 70 из 73 опрошенных экономистов. Однако почти 90% из них ожидают повышения процентных ставок на 25 б.п. в декабре.