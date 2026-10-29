ЕЦБ сохранил все три процентные ставки после двух повышений с начала года

Рост цен стал ускоряться с началом конфликта на Ближнем Востоке. Быстрого замедления инфляции ЕЦБ не ждет, поскольку цены на нефть существенно выше довоенного уровня. Базовая инфляция, как указано в публикации, сейчас остается стабильной и пока не влияет на заработную плату, однако топливный кризис, вероятнее всего, приведет к снижению темпов экономического роста, считает регулятор.