От кокошников к гитарам

В песне «Летучий корабль» Яна Шелпакова остается верной своему фольклорно-эстрадному тембру, но аранжировка — это зрелый гитарный рок с элементами постпанка. Нежный, свободно текущий зачин песни «Кружево» ритмически трансформируется в резаный и надрывный рок, и вся песня по итогу оказывается сочетанием лирики и чуть ли не постгранжа. Использование роковых структур и звучаний в итоге оказывается центральным приемом в альбоме «Разучимся плакать». Стоит отдать должное Settlers: с ритмом они работают изящнее, чем «Пилот» или «7Б». За этим интересно наблюдать, например, в песне «Откуда ты». Ей свойственен богатый, эпичный студийный звук, но Settlers позволяют себе и неожиданные повороты. Например, в рамках этой же песни — короткий уход в простой и грубый саунд квартирника, а в «Солнышке» — ярмарочный прыгучий ритм.