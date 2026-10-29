Полнопетражный фильм

Какие-то персонажи появляются на экране и почти сразу исчезают, никакой роли толком не сыграв. Анна Монс (Юлия Пересильд) только прощебетала что-то о платьях и тут же была отправлена царем в отставку. Или оружейник Демидов (Александр Яценко): тот хотя бы успевает наделать для русского войска пушек. Зачем-то нам представляют боярского сына Мишу (Валентин Анциферов) и солдата Семена (Виктор Добронравов), о которых авторы потом вспоминают лишь под Полтавой, безуспешно выжимая из зрителей переживания об их судьбе — ведь мы этих людей совсем не знаем.