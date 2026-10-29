Регионам потребуется почти 33 млрд руб. на лечение выпускников «Круга добра»

В 2025 году регионы сообщили о 358 выпускниках «Круга добра», расходы на лекарственное обеспечение которых составили 4,2 млрд руб. при дефиците финансирования 800 млн руб. При этом 15 субъектов заявили об отсутствии выпускников фонда, хотя, по данным самого фонда, в четырех из них такие пациенты есть. Еще в трех регионах выпускников ожидают, но средства на их лечение не предусмотрены, а семь регионов не располагают данными о необходимом бюджете, обратила внимание госпожа Шукан.