Глава парламента Крыма обвинил Украину в атаке на Крымский мост

Глава парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что Украина причастна к атаке на Крымский мост, которую он назвал террористической. Ночью движение по мосту остановили из-за ЧП, его причины не уточнялись. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила закрытую черепно-мозговую травму, она в реанимации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост... Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар»,— написал господин Константинов в Telegram.

Он считает, что России нужно взять под контроль все Черноморское побережье, «освободить Херсон, Николаев, Одессу». Владимир Константинов также выступил против очередного продления зерновой сделки, срок которой истекает сегодня, 17 июля.

Что конкретно случилось на мосту, власти Крыма не уточняют. Минтранс сообщал о поврежденном дорожном полотне. Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем также временно не работает. Движение поездов в сторону Крымского моста уже возобновили. Власти готовят пункты временного размещения на востоке Крыма.

Лаура Кеффер