В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека из Белгородской области

В результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Эту информацию подтвердил Минздрав Краснодарского края. Ехавшая месте с ними в машине дочь пострадала, она получила ранения средней тяжести.

Господин Гладков уточнил, что ребенок уже находится под присмотром врачей, после получения их разрешения ее планируется перевезти в Белгородскую область. Он пообещал, что местные власти окажут ее родным всю необходимую помощь.

«В последние дни мы отправляли наших детей в Крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает, и Андрей Викторович Милехин (министр образования области.— "Ъ"), сейчас на связи со всеми руководителями лагерей»,— рассказал губернатор в Telegram.

ЧП произошло на Крымском мосту сегодня, 17 июля, утром. Автомобильное движение там приостановлено. Минтранс заявил, что повреждено дорожное полотно на пролетах, другие подробности не раскрываются. Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем временно не работает. Движение ж/д транспорта власти обещают восстановить до 9 утра.

Лаура Кеффер