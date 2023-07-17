Власти Крыма готовят пункты временного размещения на востоке Крыма

Открытие пунктов временного размещения планируется в Восточном Крыму, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram. Автомобильное движение по Крымскому мосту остановили после ЧП, что конкретно произошло, власти не сообщали. Погибли двое, пострадал ребенок.

«В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы»,— написал он.

Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем не работает, но движение поездов возобновили. Министр курортов Крыма Вадим Волченко призвал туристов по возможности оставаться в гостиницах либо пользоваться другими сухопутными маршрутами. Олег Крючков сообщил, что есть три пункта пропуска: Армянск, Джанкой и Перекоп — через новые регионы.