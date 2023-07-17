Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена

Работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем остановлена, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Сегодня утром движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

«В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено. Работа паромной переправы приостановлена»,— сообщил глава района в Telegram.

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросили воздержаться от поездок через мост. Минтранс предложил туристам маршрут через новые регионы.

По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка. В центре поддержки РЖД сообщили «РИА Новости», что поезда в Краснодарский край и из Крыма следуют согласно расписанию.

Власти Крыма пообещали оказать поддержку туристам. В министерстве курортов Крыма развернут координационный штаб.

Анастасия Ларина