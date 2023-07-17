Власти подтвердили возобновление движения поездов после ЧП на Крымском мосту

Железнодорожное движение в сторону Крымского моста возобновлено. Об этом сообщил оперативный штаб Крыма. Оно было приостановлено в связи с чрезвычайным происшествием сегодня утром. Что именно произошло, не уточняется. Пять поездов в Крым и из него задерживаются из-за ЧП на Крымском мосту. Глава местного парламента обвинил Киев в террористической атаке на мост.

Как сообщили в оперштабе, поезд Симферополь—Москва отправился в сторону Краснодарского края. «Он простоял более пяти часов. Будет ли он нагонять расписание, пока неизвестно»,— говорится в сообщении. К 8:00 о возобновлении движения сообщал телеканал «Звезда».

Между тем пресс-служба компании—оператора перевозок «Гранд сервис экспресс» сообщила, что по состоянию на 9:00 задерживаются поезда в Крым: поезд №396 «Волгоград—Симферополь», поезд №174 «Москва—Евпатория», поезд №99 «Ростов—Симферополь», поезд №177 «Москва—Симферополь». В направлении из Крыма задерживается поезд №092 «Севастополь—Москва».

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы.

Власти попросили воздержаться от поездок через мост, водителям доступны маршруты по новым регионам. Остановлена работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации.

Лусине Баласян