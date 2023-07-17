«Звезда»: движение поездов в сторону Крымского моста возобновлено

Корреспондент телеканала «Звезда» сообщил, что железнодорожное движение в сторону Крымского моста возобновлено. Оно было приостановлено в связи с чрезвычайным происшествием сегодня утром в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. О ЧП в ночь на 17 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Что именно произошло, не уточняется. По данным «Звезды», состав Севастополь—Москва простоял в ожидании около трех часов, следует с опозданием.

Власти Крыма и Краснодарского края попросили воздержаться от поездок через мост. Остановлено автомобильное движение и работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем.

По данным Минтранса, на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, опоры целы. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести.

Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00, расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения также уточнят до 9:00.

Лусине Баласян