Власти Крыма призвали туристов оставаться в гостиницах на фоне ЧП с мостом

Министр курортов Крыма Вадим Волченко призвал туристов по возможности оставаться в гостиницах и не ездить на Крымский мост. Сегодня утром, 17 июля, движение через мост остановили из-за ЧП, там повреждено дорожное полотно на пролетах.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться... Мы также просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах»,— сказал господин Волченко в Telegram.

Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем временно не работает. Минтранс предложил туристам использовать автомобильный маршрут через присоединенные регионы. По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка.

Лаура Кеффер