Аксенов пообещал возобновить движение ж/д транспорта по Крымском мосту до 9 утра

Движение железнодорожного транспорта по Крымском мосту после ЧП возобновят до 9:00, расписание будет нагоняться, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Подробности ЧП он не привел, уточнив, что «о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы».

«Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться»,— написал господин Аксенов в Telegram. Он добавил, что на месте «работают все необходимые службы».

В РЖД сообщили, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. «Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание»,— добавили в компании, не назвав временных сроков.

ЧП произошло на Крымском мосту сегодня, 17 июля, рано утром, автомобильное движение приостановлено. Минтранс заявил, что было повреждено дорожное полотно на пролетах, пострадал ребенок. Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем временно не работает. Туристов призвали оставаться в гостиницах.

Лаура Кеффер