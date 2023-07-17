Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в реанимации

Девочка, пострадавшая при ЧП на Крымском мосту, доставлена в Темрюкскую центральную больницу, она в реанимации, сообщили «РИА Новости» в приемном отделении. Сегодня ночью из-за ЧП движение автомобилей на мосту было перекрыто, что конкретно произошло, власти не уточняли. Родители девочки погибли.

Как передает «РИА Новости», врачи устанавливают степень тяжести состояния девочки. Ранее местные власти говорили, что она получила ранения средней тяжести. Оперштаб Краснодарского края уточнял, что у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Через некоторое время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП погибла семейная пара из региона: они ехали по мосту в момент инцидента. Их дочь находилась на заднем сиденье. Ее планируют перевезти в Белгородскую область после получения разрешения.

По данным Минтранса, на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы. После ЧП железнодорожное движение было временно приостановлено, к 8-9 утра его возобновили. Власти попросили воздержаться от поездок через мост, водителям доступны маршруты по новым регионам. Остановлена работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем.

Лусине Баласян