Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Тело молодой женщины на заднем сиденье автомобиля — мертва она или просто без сознания, пока неясно. Какой-то мужчина вытаскивает ее на обочину, зрителям удается разглядеть только силуэт и бритую голову. Кто эти люди, выяснится позже, а пока город засыпает, просыпается Саша — таксист, который настолько слился со своей машиной, что даже живет в гараже. Работать он предпочитает по ночам, когда на улицах меньше пробок и людей. Впрочем, к людям питает живейший интерес и с каждым пассажиром заводит беседу, не давая доехать из точки А в точку Б в тишине и покое. Саша бравирует своим умением разглядеть человека насквозь…

Впрочем, эта проницательность не мешает Саше брать заказы, с ходу отдающие чем-то подозрительным. Так, он подвозит дерганого молодого человека, у которого разве что на лбу не написано, что от него надо держаться подальше, предлагающего пять тысяч наличными за поездку, не зарегистрированную в приложении. А потом сразу берет на борт Лизу, в которой с ходу определяет секс-работницу. Знакомство их стартует с неудачной ноты: Саша не скрывает презрения к профессии пассажирки, та огрызается, но потом эти двое в прямом и переносном смысле поломанных жизнью людей находят общий язык. Разумеется, Лиза окажется не совсем той, за кого себя выдает, но и Саша, кажется, что-то скрывает».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Шашечки наголо» и «Таксишный мститель».