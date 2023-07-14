Прокатная десятка

13 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых боевик Скотта Во «Круче некуда» с Джеки Чаном и ре-релиз оскароносной драмы Паоло Соррентино «Великая красота», главную роль в которой исполнил Тони Сервилло. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Кентавр
- Режиссер: Кирилл Кемниц
- В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов
- Жанр: триллер, драма / Россия / 101 мин.
- Слоган: «Ночью совсем другая жизнь»
- В прокате: с 13 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Тело молодой женщины на заднем сиденье автомобиля — мертва она или просто без сознания, пока неясно. Какой-то мужчина вытаскивает ее на обочину, зрителям удается разглядеть только силуэт и бритую голову. Кто эти люди, выяснится позже, а пока город засыпает, просыпается Саша — таксист, который настолько слился со своей машиной, что даже живет в гараже. Работать он предпочитает по ночам, когда на улицах меньше пробок и людей. Впрочем, к людям питает живейший интерес и с каждым пассажиром заводит беседу, не давая доехать из точки А в точку Б в тишине и покое. Саша бравирует своим умением разглядеть человека насквозь…
Впрочем, эта проницательность не мешает Саше брать заказы, с ходу отдающие чем-то подозрительным. Так, он подвозит дерганого молодого человека, у которого разве что на лбу не написано, что от него надо держаться подальше, предлагающего пять тысяч наличными за поездку, не зарегистрированную в приложении. А потом сразу берет на борт Лизу, в которой с ходу определяет секс-работницу. Знакомство их стартует с неудачной ноты: Саша не скрывает презрения к профессии пассажирки, та огрызается, но потом эти двое в прямом и переносном смысле поломанных жизнью людей находят общий язык. Разумеется, Лиза окажется не совсем той, за кого себя выдает, но и Саша, кажется, что-то скрывает».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Шашечки наголо» и «Таксишный мститель».
Круче некуда
- Режиссер: Скотт Во
- В ролях: Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Ван Чжэньвэй, Рэйчел Холовэй
- Жанр: боевик, триллер / Китай, США / 102 мин.
- В прокате: с 13 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для фильма, на афише которого значится Джеки Чан, "Круче некуда" стартует неожиданно серьезно. На китайский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в некой ближневосточной стране — в картине не появляется ее название, но "Шоссе смерти", по которому скоро предстоит проехать героям, пролегает через территории Ирака и Кувейта,— нападают некие "наемники". Коллектив в опасности, и для того, чтобы обеспечить его эвакуацию, на место прибывают бойцы китайской ЧВК во главе с опытным ветераном Лу по прозвищу Дракон (Джеки Чан). Они рассаживают работников завода по автобусам, которые поведут по тому самому "Шоссе смерти" в безопасную "зеленую зону". Попутно выясняется, что среди этих работников есть дочь Лу (Ма Чуньжуй), обиженная на отца за то, что все ее детство его не было рядом…
Тем временем в расположенной неподалеку деревушке мускулистый американец Крис (Джон Сина), тоже не раз побывавший в горячих точках, учит местных ребятишек играть в бейсбол и переживает из-за проблем с водоснабжением. Здесь его навещает младший брат Хейден (Мики Кольтес) — командир осаждающих завод наемников — и предлагает работенку: во время следования колонны автобусов по "Шоссе смерти" захватить директрису завода (Ма Ли) и передать людям, которые хорошо за это заплатят».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Боевик на двоих».
Великая красота
- Режиссер: Паоло Соррентино
- В ролях: Тони Сервилло, Карло Вердоне, Сабрина Ферилли, Карло Буччироссо, Яя Форте
- Жанр: драма, комедия / Италия, Франция / 141 мин.
- В прокате: с 13 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «"Великая красота" — вольный ремейк "Сладкой жизни". То название, безусловно, тоже было крайне ироническим. Но в историю вошло, что называется, без кавычек. La dolce vita — аутентичный стиль жизни, философия и мировоззрение европейской богемы легендарного, почти античного Рима, этого «Голливуда на Тибре» конца 1950-х — начала 1960-х годов, который с таким шиком и блеском показал в своем фильме Федерико Феллини…
Сегодня именно Паоло Соррентино считается едва ли не первым режиссером Италии, но ясно, что счет здесь иной. Пассионарность покинула итальянский кинематограф, вот почему его красота вторична и даже пародийна. Герой фильма — журналист, как и в "Сладкой жизни", но если Марчелло Рубини было между 30 и 40, то Джепу Гамбарделле исполнилось 65, а свой первый и единственный роман он опубликовал 40 лет назад в качестве обещающего писателя, приехавшего покорять Рим. Сегодня это усталый светский лев, готовый блеснуть острым словцом и литературной эрудицией на любой вечеринке и не готовый отказаться ни от одной из них. Его играет Тони Сервилло — сегодняшний итальянский актер номер один, но на Марчелло Мастроянни он не похож не только возрастом, но и типом харизмы: желчь вместо обаяния, цинизм вместо скепсиса».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муки райские».
Патхан. Схватка со смертью
- Режиссер: Сиддхарт Ананд
- В ролях: Шах Рукх Кхан, Джон Абрахам, Дипика Падукон, Димпл Кападиа, Ашутош Рана
- Жанр: боевик, триллер, приключения / Индия / 86 мин.
- Слоган: «Только вперед»
- В прокате: с 13 июля
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Спецагент Патхан получает информацию о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы нарушить его планы и предотвратить катастрофу. Патхан вступает в смертельную битву, ставка в которой — будущее всей страны».
Гипнотик
- Режиссер: Роберт Родригес
- В ролях: Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо, Дайо Окенийи
- Жанр: боевик, триллер, детектив, фантастика / США / 93 мин.
- В прокате: с 6 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Техасский коп Дэнни Рурк сидит на приеме у служебного психотерапевта, к которой ходит по распоряжению начальства. Он не может перестать думать о событии, которое, собственно, и привело его в этот кабинет: четыре года назад его дочь Минни похитили прямо с детской площадки, когда он на минутку отвернулся. Преступник был пойман и заявил, что ничего не помнит, его адвокаты разыграли карту невменяемости, но ни девочку, ни ее тело так и не нашли. Это разрушило брак Рурка, а его самого превратило в ходячий пример непроработанной травмы из учебника по психологии. Он продолжает верить, что его дочь жива, и, конечно, готов на все, чтобы ее найти.
Естественно, следующее же задание выводит его на что-то похожее на след. Рурк и его напарник Ник выезжают на банковское ограбление, которое еще не состоялось. Но в полицию поступил анонимный звонок, предупреждающий о готовящемся преступлении, а так как оно очень похоже на два уже случившихся ограбления в филиалах того же банка, полицейские воспринимают наводку всерьез. На месте, однако, творится что-то странное…
Рурк берется за несанкционированное расследование, и оно приводит его к ясновидящей Диане, которая оказывается не просто ярмарочной гадалкой, а экстрасенсом с мощными способностями, или, как она сама себя называет, гипнотиком».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Возвращение к паранормальности».
Заклятье. Незаконченная глава
- Режиссер: Пол Уилкинс
- В ролях: Люк Мэбли, Андреа Дэк, Роберт Порталь, Мэттью Юре, Брендан Патрикс
- Жанр: триллер / Великобритания / 93 мин.
- Слоган: «Иногда зло возвращается»
- В прокате: с 6 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Успешный когда-то детективщик Гиллигер Грэм (Люк Мэбли) никак не может выдать новый хит, которого от него требует его агент (Ховард Ли). Он сбегает от этой проблемы под предлогом, что ему надо разобраться с наследством — затерянным в глуши коттеджем, куда вроде как пытались вторгнуться какие-то воры или вандалы. Именно в этом доме покойный Ирвин Грэм (Роберт Порталь), гораздо более известный и, по общему мнению, более талантливый писатель, чем его сын, сочинял свои книги и давал юному Гиллу (Яго Эрит) уроки житейской мудрости вроде "Не целься из ружья, если не умеешь стрелять" и "В реальной жизни героев не бывает".
Понятно, что постоянные сравнения с отцом в пользу последнего давят на Гиллигера и заставляют его сомневаться в себе. Он безуспешно пробует наскоком взять первую страницу своего будущего романа и, залив очередную неудачу изрядным количеством алкоголя, засыпает прямо за ноутбуком. В четыре утра его будит стук в дверь и женский голос, настойчиво требующий впустить его обладательницу. Ей оказывается привлекательная брюнетка Джейн (Андреа Дэк), которую Гиллигер впервые видит и не слишком по-джентльменски пытается выгнать. Ему это даже удается, но утром Джейн в неглиже обнаруживается в его постели и обращается с ним так, как будто они любовники».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сын за отца не отличает».
В поисках снежного барса
- Режиссеры: Мари Амиге, Венсен Мюнье
- В ролях: Венсен Мюнье, Сильвен Тессон
- Жанр: документальный, приключения / Франция / 92 мин.
- В прокате: с 6 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Ирбис, он же снежный барс,— один из самых прекрасных и, в силу труднодоступности его местообитания, малоисследованных видов млекопитающих. Наверное, поэтому снежный барс стал частью мифологии, которая укрыта такими большими снегами: где-то далеко он ведет свое тайное и благородное существование, снисходительно обозревая величественные горные склоны и копошащихся у их подножья Homo sapiens. Запечатлеть снежного барса — бесценная награда для любого фотографа или документалиста, занимающегося дикой природой. По этой причине звезда французской документалистики Венсан Мюнье, уже поймавший в объектив не менее драгоценные особи арктических волков, пару лет назад поставил перед собой амбициозную задачу отправиться в Тибет и попытать там счастья — мало ли, вдруг на одной из крутых троп мелькнет силуэт легендарного животного. Проект получил вычурное название "Бархатная королева", а чтобы не томиться от скуки на долгих и изнурительных переходах, в путь Мюнье взял еще и Сильвана Тессона, профессионального любителя всяческого экстрима, а также России, являющейся, так сказать, абсолютным воплощением остросюжетного образа жизни.
В отечественном прокате "Бархатную королеву" традиционно переименовали — теперь задумчивое творение Мюнье прямолинейно зовется "В поисках снежного барса"…»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Ищите котика».
Чарли и фантастическая четверка
- Режиссер: Шон Патрик О’Рейли
- Жанр: мультфильм, комедия, приключения / Китай / 88 мин.
- Слоган: «Почувствуй силу, обрети друзей и спаси этот мир»
- В прокате: с 6 июля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из 5 волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир».
Мэгги Мур(ы)
- Режиссер: Джон Слэттери
- В ролях: Джон Хэмм, Тина Фей, Мика Сток, Ник Мохаммед, Хэппи Андерсон
- Жанр: триллер, комедия, криминал / США / 99 мин.
- Слоган: «Одно убийство — это преступление. А два — уже загадка»
- В прокате: с 29 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Хэмм играет Джордана Сандерса — потрепанного жизнью начальника полиции маленького городка где-то на юго-западе США. Похоронив жену год назад, он все еще не оправился от этой потери, описывая свое одиночество и меланхолию в рассказах для кружка писательского мастерства. Несмотря на личное горе и работу, регулярно открывающую не самые привлекательные стороны человеческой натуры, Джордан не утратил эмпатии и испытывает к жертвам преступлений неподдельное сочувствие.
Одной из жертв оказывается Мэгги Ли Мур (Мэри Холланд) — в начале фильма мы видим, как она пытается убежать от преследующего ее здоровяка с пистолетом, но ей это не удается. Узнав имя убитой женщины, Джордан и его заместитель Редди (Ник Мохаммед) удивленно переглядываются. Почему — становится понятно, когда авторы фильма переносят действие на неделю назад, разворачивая цепь событий, приведших к насильственной смерти другой Мэгги Мур (Луиса Краузе) — тезки первой, точнее, уже второй жертвы.
"Мэгги Мур(ы)" — один из тех недетективных детективов, где ответ на вопрос "Кто это сделал?" известен сразу, а интригу задает прежде всего иной вопрос: "Как его поймают?"»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Спряжение по именам и числам».
(Не)идеальные роботы
- Режиссеры: Каспер Кристенсен, Энтони Хайнс
- В ролях: Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Пол Руст, Николас Рутерфорд
- Жанр: фантастика, мелодрама, комедия / США / 93 мин.
- В прокате: с 29 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «2032 год. Политики-консерваторы в США победили и все-таки воздвигли стену на границе с Мексикой, а заодно выслали из страны всех иммигрантов. Теперь работу, которую раньше выполняли гастарбайтеры, делают роботы…
Чарльз (Джек Уайтхолл) эксплуатирует своего Ч2 (Джек Уайтхолл) в хвост и гриву: пока хозяин сидит дома на диване и рубится в стрелялки, робот ходит за него на работу, шуршит по хозяйству, а главное, знакомится и ухаживает за девушками. И только когда дело доходит до секса, за дело берется сам Чарльз и дарит избранницам "пять минут в раю". С очередной такой избранницей, Элейн (Шейлин Вудли), все идет по проверенному сценарию, пока — в довольно унизительном для Чарльза контексте — не выясняется, что она не так проста. Девушка ходит на свидания с мужчинами, чтобы разводить их на дорогие подарки, но в постель с ними ложится Э2 (Шейлин Вудли), которая, так же как Ч2, в перерывах исполняет роль прислуги своей капризной и эгоцентричной владелицы.
Из-за путаницы с адресом Ч2 и Э2 оказываются на свидании друг с другом и в результате пятичасового механического секс-марафона друг в друга влюбляются. Они решают бросить своих хозяев и сбежать в Мексику, где, по слухам, у роботов такие же права, как у людей. Настоящие Чарльз и Элейн, естественно, не могут примириться с таким предательством, поэтому устремляются в погоню».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Испытание шутками».