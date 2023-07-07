Ищите котика

В пустынный российский прокат вышел фильм позапрошлого года, показанный в Канне и отмеченный премией «Сезар»,— «В поисках снежного барса», медитативный и чересчур лиричный док о людях в мире животных.

Текст: Зинаида Пронченко

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Ирбис, он же снежный барс,— один из самых прекрасных и, в силу труднодоступности его местообитания, малоисследованных видов млекопитающих. Наверное, поэтому снежный барс стал частью мифологии, которая укрыта такими большими снегами: где-то далеко он ведет свое тайное и благородное существование, снисходительно обозревая величественные горные склоны и копошащихся у их подножья Homo sapiens. Запечатлеть снежного барса — бесценная награда для любого фотографа или документалиста, занимающегося дикой природой. По этой причине звезда французской документалистики Венсан Мюнье, уже поймавший в объектив не менее драгоценные особи арктических волков, пару лет назад поставил перед собой амбициозную задачу отправиться в Тибет и попытать там счастья — мало ли, вдруг на одной из крутых троп мелькнет силуэт легендарного животного. Проект получил вычурное название «Бархатная королева», а чтобы не томиться от скуки на долгих и изнурительных переходах, в путь Мюнье взял еще и Сильвана Тессона, профессионального любителя всяческого экстрима, а также России, являющейся, так сказать, абсолютным воплощением остросюжетного образа жизни.

В отечественном прокате «Бархатную королеву» традиционно переименовали — теперь задумчивое творение Мюнье прямолинейно зовется «В поисках снежного барса», непопулярное у зрителей документальное кино попробовали спасти «котиками», на которых, как известно, всегда стабильный спрос. Увы, «котики» за полтора с лишним часа практически не кажут влажного носа, зато пейзажей, знакомых нам по заставкам Windows, полным-полно. Из прочих развлечений имеются дети Тибета в национальных одеяниях — тоже, кстати, неоднократно фигурировавшие в тех же мерцающих и сочащихся умиротворением заставках, яки Тибета и собственно рассказчики, занятые уморительной беседой.

— Какой покой! — многозначительно и несколько печально заявляет Мюнье, взгромоздившись на очередной валун.

— Какая воля! — вторит ему закутанный в дюжину шарфов, словно его соотечественники на Березине, Тессон.

А счастья нет — напрашивается продолжение, но вместо этого Тессон затягивает с сильным акцентом «Очи черные».

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Вообще, получившаяся у друзей картина приглашает к размышлению о России почти ежеминутно. И дело тут не только в естественной скуке, в какой-то момент оборачивающейся тоской, но и в антураже. Холодно, одиноко, воют ветра в бескрайнем ледяном пространстве, закадровый голос поясняет: «Поиски снежного барса требуют презрения к физическому страданию, пренебрежения климатом, веры в победу...» Снежного барса, таким образом, можно с легкостью заменить на смысл жизни, особый путь, торжество социализма. Контекст располагает. Присутствие Сильвана Тессона, в прошлом десятилетии искавшего в лесах Сибири и на Байкале примерно все то же самое плюс русскую душу, знаменитую своей способностью ударяться в бессмысленный и беспощадный дзен, лишь укрепляет нас в правомерности параллелей. Туристические заметки Тессона хорошо продавались во Франции и пестрели игрой певучих и непереводимых слов: ля баня, ля дача, ле застой, ля перестройка, ле аппаратчик. Теперь вот ле снежный барс, ле ирбис, напоминающий ле иблиса, недавно благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву вошедшего в русскую разговорную речь.

Безусловно стоит отметить, что не одним подспудным русофильством сильна эта картина. Поиски снежного барса озвучены музыкой Ника Кейва, которая, может, сама по себе и настроена на высшие материи, но вкупе с визуальным рядом смахивает, к сожалению, на мелодии, чаще всего встречающиеся в массажных салонах.

Не исключено, что в другое время и в других обстоятельствах отечественному зрителю удалось бы отдохнуть душой, созерцая пургу, вьюгу, поземку и смутные призраки барсов, но сегодня в России есть другие претенденты на наше внимание, за которыми хочется наблюдать, привычно им не мешая.

В прокате с 6 июля

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