Спряжение по именам и числам

Джон Слэттери, режиссер фильма «Мэгги Мур(ы)», позвал на главные роли своего давнего коллегу по сериалу «Безумцы» Джона Хэмма, известную комедиантку Тину Фей и Ника Мохаммеда, с которым зрители познакомились благодаря «Теду Лассо». Скромный, но удачный гибрид черной криминальной комедии и неожиданно нежного ромкома оценила Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картинному полицейскому Джордану Сандерсу (Джон Хэмм) ни работа, ни личное горе не препятствуют лучиться эмпатией

Фото: Indy Entertainment Картинному полицейскому Джордану Сандерсу (Джон Хэмм) ни работа, ни личное горе не препятствуют лучиться эмпатией

Фото: Indy Entertainment

Безусловно, самым узнаваемым персонажем, с которым даже сейчас, спустя восемь лет после завершения сериала, ассоциируется Джон Хэмм, является Дон Дрейпер из «Безумцев». Сочетание импозантной внешности ни дать ни взять с рекламного разворота в журнале 1950-х годов и довольно уродливого характера делали его решительно неотразимым. Но, хотя в некоторых работах Хэмм продолжает полагаться на свою квадратную челюсть и стальной взгляд (как, например, в прошлогоднем «Топ Ган: Мэверик»), уже во времена «Безумцев» он старался экспериментировать с ролями, часто выбирая максимально далекие от типажа или даже пародийные — скажем, в комедийном сериале «Студия 30», где он впервые составил экранную пару с Тиной Фей.

Это желание вырваться из рамок типажа должно быть как никому понятно Джону Слэттери, сыгравшему в «Безумцах» еще один образец токсичного мужчины середины прошлого века. Он, правда, пошел дальше и перебрался по другую сторону камеры, сначала поставив несколько эпизодов «Безумцев», а в 2014 году сняв свой полнометражный режиссерский дебют «Божий карман». В «Мэгги Мур(ах)» он дает своим бывшим коллегам выступить не в самых характерных для них амплуа и в значительной степени полагается на их умение установить эмоциональный контакт со зрителями.

Хэмм играет Джордана Сандерса — потрепанного жизнью начальника полиции маленького городка где-то на юго-западе США. Похоронив жену год назад, он все еще не оправился от этой потери, описывая свое одиночество и меланхолию в рассказах для кружка писательского мастерства. Несмотря на личное горе и работу, регулярно открывающую не самые привлекательные стороны человеческой натуры, Джордан не утратил эмпатии и испытывает к жертвам преступлений неподдельное сочувствие.

Одной из жертв оказывается Мэгги Ли Мур (Мэри Холланд) — в начале фильма мы видим, как она пытается убежать от преследующего ее здоровяка с пистолетом, но ей это не удается. Узнав имя убитой женщины, Джордан и его заместитель Редди (Ник Мохаммед) удивленно переглядываются. Почему — становится понятно, когда авторы фильма переносят действие на неделю назад, разворачивая цепь событий, приведших к насильственной смерти другой Мэгги Мур (Луиса Краузе) — тезки первой, точнее, уже второй жертвы.

«Мэгги Мур(ы)» — один из тех недетективных детективов, где ответ на вопрос «Кто это сделал?» известен сразу, а интригу задает прежде всего иной вопрос: «Как его поймают?» А также, учитывая не самое конвенциальное чувство юмора Слэттери и сценариста Пола Бернбаума, вопросы о том, сколько людей пострадает в процессе и кто из них сможет добраться невредимым до ее финала. Атмосфера, сюжет и персонажи напоминают фильмы братьев Коэн в варианте «супер лайт» (что, правда, не касается насилия: оно здесь, пожалуй, даже слишком реалистичное для картины, желающей быть пусть черной, но все-таки комедией).

Начинается все с маленького человека, совершившего большую ошибку. Джей Мур (Мика Сток) владеет заведением фастфуда и, чтобы выкрутиться из долгов, покупает просроченные продукты у некоего Томми Т. (Дерек Баско), а также хранит у себя его конверты с детской порнографией. Когда их обнаруживает его жена Мэгги, она грозится пойти в полицию, и Джей решает ее припугнуть, наняв для этого мрачного глухого типа (Хэппи Андерсон). Тот, однако, не просто пугает Мэгги, а убивает ее. С целью запутать следы и отвести подозрения от себя Джей придумывает «гениальный» план: поручить Коско убийство другой Мэгги Мур, о чьем существовании он узнал случайно, и представить все как дело рук загадочного маньяка.

Расследуя дело, Джордан знакомится с соседкой первых Муров Ритой (Тина Фей) — разведенкой с собственной личной драмой за плечами. Она становится важной свидетельницей, а также первой женщиной, сумевшей пробудить в нем романтический интерес после смерти жены. Наблюдать за осторожным сближением этих двух усталых людей средних лет оказывается не менее, а то и более интересно, чем за криминальной интригой. И хотя торжество справедливости в финале получается не совсем полным, то, что герои наконец находят в себе смелость быть счастливыми, все-таки оставляет ощущение хеппи-энда.