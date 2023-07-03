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Коммерсантъ FM
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Спряжение по именам и числам

На экранах черная комедия Джона Слэттери «Мэгги Мур(ы)»

Джон Слэттери, режиссер фильма «Мэгги Мур(ы)», позвал на главные роли своего давнего коллегу по сериалу «Безумцы» Джона Хэмма, известную комедиантку Тину Фей и Ника Мохаммеда, с которым зрители познакомились благодаря «Теду Лассо». Скромный, но удачный гибрид черной криминальной комедии и неожиданно нежного ромкома оценила Юлия Шагельман.

Картинному полицейскому Джордану Сандерсу (Джон Хэмм) ни работа, ни личное горе не препятствуют лучиться эмпатией

Картинному полицейскому Джордану Сандерсу (Джон Хэмм) ни работа, ни личное горе не препятствуют лучиться эмпатией

Фото: Indy Entertainment

Картинному полицейскому Джордану Сандерсу (Джон Хэмм) ни работа, ни личное горе не препятствуют лучиться эмпатией

Фото: Indy Entertainment

Безусловно, самым узнаваемым персонажем, с которым даже сейчас, спустя восемь лет после завершения сериала, ассоциируется Джон Хэмм, является Дон Дрейпер из «Безумцев». Сочетание импозантной внешности ни дать ни взять с рекламного разворота в журнале 1950-х годов и довольно уродливого характера делали его решительно неотразимым. Но, хотя в некоторых работах Хэмм продолжает полагаться на свою квадратную челюсть и стальной взгляд (как, например, в прошлогоднем «Топ Ган: Мэверик»), уже во времена «Безумцев» он старался экспериментировать с ролями, часто выбирая максимально далекие от типажа или даже пародийные — скажем, в комедийном сериале «Студия 30», где он впервые составил экранную пару с Тиной Фей.

Это желание вырваться из рамок типажа должно быть как никому понятно Джону Слэттери, сыгравшему в «Безумцах» еще один образец токсичного мужчины середины прошлого века. Он, правда, пошел дальше и перебрался по другую сторону камеры, сначала поставив несколько эпизодов «Безумцев», а в 2014 году сняв свой полнометражный режиссерский дебют «Божий карман». В «Мэгги Мур(ах)» он дает своим бывшим коллегам выступить не в самых характерных для них амплуа и в значительной степени полагается на их умение установить эмоциональный контакт со зрителями.

Хэмм играет Джордана Сандерса — потрепанного жизнью начальника полиции маленького городка где-то на юго-западе США. Похоронив жену год назад, он все еще не оправился от этой потери, описывая свое одиночество и меланхолию в рассказах для кружка писательского мастерства. Несмотря на личное горе и работу, регулярно открывающую не самые привлекательные стороны человеческой натуры, Джордан не утратил эмпатии и испытывает к жертвам преступлений неподдельное сочувствие.

Одной из жертв оказывается Мэгги Ли Мур (Мэри Холланд) — в начале фильма мы видим, как она пытается убежать от преследующего ее здоровяка с пистолетом, но ей это не удается. Узнав имя убитой женщины, Джордан и его заместитель Редди (Ник Мохаммед) удивленно переглядываются. Почему — становится понятно, когда авторы фильма переносят действие на неделю назад, разворачивая цепь событий, приведших к насильственной смерти другой Мэгги Мур (Луиса Краузе) — тезки первой, точнее, уже второй жертвы.

«Мэгги Мур(ы)» — один из тех недетективных детективов, где ответ на вопрос «Кто это сделал?» известен сразу, а интригу задает прежде всего иной вопрос: «Как его поймают?» А также, учитывая не самое конвенциальное чувство юмора Слэттери и сценариста Пола Бернбаума, вопросы о том, сколько людей пострадает в процессе и кто из них сможет добраться невредимым до ее финала. Атмосфера, сюжет и персонажи напоминают фильмы братьев Коэн в варианте «супер лайт» (что, правда, не касается насилия: оно здесь, пожалуй, даже слишком реалистичное для картины, желающей быть пусть черной, но все-таки комедией).

Начинается все с маленького человека, совершившего большую ошибку. Джей Мур (Мика Сток) владеет заведением фастфуда и, чтобы выкрутиться из долгов, покупает просроченные продукты у некоего Томми Т. (Дерек Баско), а также хранит у себя его конверты с детской порнографией. Когда их обнаруживает его жена Мэгги, она грозится пойти в полицию, и Джей решает ее припугнуть, наняв для этого мрачного глухого типа (Хэппи Андерсон). Тот, однако, не просто пугает Мэгги, а убивает ее. С целью запутать следы и отвести подозрения от себя Джей придумывает «гениальный» план: поручить Коско убийство другой Мэгги Мур, о чьем существовании он узнал случайно, и представить все как дело рук загадочного маньяка.

Расследуя дело, Джордан знакомится с соседкой первых Муров Ритой (Тина Фей) — разведенкой с собственной личной драмой за плечами. Она становится важной свидетельницей, а также первой женщиной, сумевшей пробудить в нем романтический интерес после смерти жены. Наблюдать за осторожным сближением этих двух усталых людей средних лет оказывается не менее, а то и более интересно, чем за криминальной интригой. И хотя торжество справедливости в финале получается не совсем полным, то, что герои наконец находят в себе смелость быть счастливыми, все-таки оставляет ощущение хеппи-энда.

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