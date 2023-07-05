Возвращение к паранормальности

На экраны выходит фантастический триллер Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли. Несмотря на то что в мировом прокате фильм провалился, собрав всего $6,4 млн при бюджете в $70 млн, а также был дружно обруган критиками, Юлия Шагельман обнаружила в нем нехитрое обаяние старомодного видеокассетного развлечения на один вечер, вполне уместное — хотя сейчас все более редкое — и на большом экране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Аффлек аккуратно вписался в роль правдоискателя, открывающего в окружающей реальности все новые странности

Фото: Blue Rider Pictures Бен Аффлек аккуратно вписался в роль правдоискателя, открывающего в окружающей реальности все новые странности

Фото: Blue Rider Pictures

Техасский коп Дэнни Рурк (Бен Аффлек) сидит на приеме у служебного психотерапевта (Никки Донли), к которой ходит по распоряжению начальства. Он не может перестать думать о событии, которое, собственно, и привело его в этот кабинет: четыре года назад его дочь Минни (Иони Ньевес) похитили прямо с детской площадки, когда он на минутку отвернулся. Преступник был пойман и заявил, что ничего не помнит, его адвокаты разыграли карту невменяемости, но ни девочку, ни ее тело так и не нашли. Это разрушило брак Рурка, а его самого превратило в ходячий пример непроработанной травмы из учебника по психологии. Он продолжает верить, что его дочь жива, и, конечно, готов на все, чтобы ее найти.

Естественно, следующее же задание выводит его на что-то похожее на след. Рурк и его напарник Ник (Дж. Д. Пардо) выезжают на банковское ограбление, которое еще не состоялось. Но в полицию поступил анонимный звонок, предупреждающий о готовящемся преступлении, а так как оно очень похоже на два уже случившихся ограбления в филиалах того же банка, полицейские воспринимают наводку всерьез. На месте, однако, творится что-то странное. Для начала, например, охранники банка пересказывают друг другу анекдот про бармена и пиво со вкусом мочи, который мы слышали 28 лет назад в родригесовском «Отчаянном». Но это короткий момент самолюбования со стороны режиссера, а вот появление загадочного мужчины (Уильям Фихтнер), который, кажется, может подчинить любого своей воле, участие зачарованных им случайной прохожей, кассирши и даже двух полицейских в ограблении банковской ячейки и, главное, фотография Минни, которая в этой ячейке находится,— это уже серьезно.

Рурк берется за несанкционированное расследование, и оно приводит его к ясновидящей Диане (Алиси Брага), которая оказывается не просто ярмарочной гадалкой, а экстрасенсом с мощными способностями, или, как она сама себя называет, гипнотиком. Как, разумеется, и тот самый таинственный незнакомец, пытавшийся ограбить ячейку. И оба они, а также множество других им подобных были когда-то завербованы некоей правительственной организацией, разрабатывающей методы контроля над человеческим сознанием.

С этого места олдскульный боевик про честного копа, разыскивающего свою дочурку, превращается в фантастику с элементами теории заговоров, напоминающую как мозголомный сай-фай девяностых вроде «Газонокосильщика» и «Джонни Мнемоника», так и, например, «Начало» Кристофера Нолана. Реальность здесь гнется и искривляется почти как в последней картине (только за гораздо меньшие деньги, конечно), однако Родригеса нельзя упрекнуть в плагиате: идея «Гипнотика» пришла ему еще двадцать лет назад. Кроме того, он, по счастью, не претендует на нолановскую тяжеловесную многозначительность. Как и на какой-то злободневный политический комментарий: рассуждения его персонажей о правительственных схемах по управлению населением носят чисто декоративный характер.

Каменное лицо Аффлека, умеющее выражать две-три эмоции, главную из которых можно описать вопросом «и где я нахожуся?» из старинного анекдота, как нельзя лучше подходит его герою, внезапно узнавшему, что буквально все вокруг не то, чем кажется. Это почти такое же удачное кастинговое решение, как в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, хотя у Родригеса нет его иронии — но здесь она, пожалуй, и не нужна. Юмор в фильме незамысловатый, диалоги подчас кажутся самопародийными, и местами картина переходит заветную границу «так плохо, что уже хорошо» — и это по нынешнему времени, когда даже развлекательное (или прежде всего развлекательное) кино относится к себе невероятно серьезно, в некотором роде освежает. Возможно, стоило бы обойтись в финале без подробного объяснения того, что тут такое происходило в предшествовавшие восемьдесят минут. Однако минуты эти протекают достаточно легко и весело, чтобы простить авторам некоторую неуверенность в том, что зрители и сами прекрасно во всем разберутся.