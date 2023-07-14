Боевик на двоих

В прокат выходит боевик Скотта Во «Круче некуда» (Hidden Strike) совместного китайско-американского производства с китайской и американской звездами в главных ролях — Джеки Чаном и Джоном Синой. Фанатов этих артистов, наверное, порадует их дуэт, но остальным фильм не может предложить ничего, кроме жанровых шаблонов, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеки Чан (слева) и Джон Сина вступили в неравный бой за то, кто смешнее и ловчее

Фото: Вольга Джеки Чан (слева) и Джон Сина вступили в неравный бой за то, кто смешнее и ловчее

Фото: Вольга

Для фильма, на афише которого значится Джеки Чан, «Круче некуда» стартует неожиданно серьезно. На китайский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в некой ближневосточной стране — в картине не появляется ее название, но «Шоссе смерти», по которому скоро предстоит проехать героям, пролегает через территории Ирака и Кувейта,— нападают некие «наемники». Коллектив в опасности, и для того, чтобы обеспечить его эвакуацию, на место прибывают бойцы китайской ЧВК во главе с опытным ветераном Лу по прозвищу Дракон (Джеки Чан). Они рассаживают работников завода по автобусам, которые поведут по тому самому «Шоссе смерти» в безопасную «зеленую зону».

Попутно выясняется, что среди этих работников есть дочь Лу (Ма Чуньжуй), обиженная на отца за то, что все ее детство его не было рядом, поскольку он защищал родину на рубежах, максимально отдаленных от дома, родительских обязанностей и выплаты алиментов. Это уже не первый фильм с участием Чана, где его герой пытается вернуть любовь взрослой дочери, отдалившейся от отца (в мае в российском прокате был «Кунг-фу жеребец» с такой же сюжетной линией). Возможно, так актер сублимирует на экране свои проблемы в отношениях с реальными, не киношными детьми.

Тем временем в расположенной неподалеку деревушке мускулистый американец Крис (Джон Сина), тоже не раз побывавший в горячих точках, учит местных ребятишек играть в бейсбол и переживает из-за проблем с водоснабжением. Здесь его навещает младший брат Хейден (Мики Кольтес) — командир осаждающих завод наемников — и предлагает работенку: во время следования колонны автобусов по «Шоссе смерти» захватить директрису завода (Ма Ли) и передать людям, которые хорошо за это заплатят. Крис поначалу отказывается от такого неблагоугодного дела, но Хейден не слишком убедительно объясняет, что полученные деньги помогут вернуть воду в деревню, и тогда он соглашается, потому что душа у него добрая, а вот ума, очевидно, недостает.

С помощью Криса плохие парни успешно похищают директрису и ее ассистента в результате эффектной погони сквозь устроенную ими же песчаную бурю. Но их наниматель (Пилу Асбек), конечно, преследует вовсе не гуманитарные, а свои собственные, материалистические цели: он хочет украсть с завода всю нефть, воспользовавшись секретными кодами, выбитыми из директрисы. И, прибавляя к обиде оскорбление, не только не выплачивает Крису обещанное, но и убивает его брата. Наш герой, однако, даже не успевает толком погоревать, как на место преступления является Дракон Лу, твердо намеренный отыскать злодеев и вернуть заложников.

Тут поклонники Джеки Чана могут наконец выдохнуть. Несмотря на все рассуждения о нефти и капитализме, «Круче некуда» хотя и боевик, но комедийный, вполне в духе всей предшествующей фильмографии актера. Правда, резкая смена интонации сбивает с толку: только что кругом рвались снаряды, и вот без малейшего перехода Чан и Сина, уже доказавший свои комические таланты в сериале «Миротворец» и франшизе «Форсаж», пускаются в соревнование, кто кого перешутит, а также перещеголяет в исполнении трюков.

И хотя ведущая роль в дуэте формально отведена Чану, в обоих отношениях Сина, пожалуй, выигрывает. Хотя бы потому, что, когда что-то смешное изрекает огромный мужчина с каменным лицом, это забавнее, чем если то же самое делает кто-то маленький и верткий, так что Чану остается только реагировать на реплики своего экранного партнера. Что до трюков, то китайский артист уже не в том возрасте, когда можно безнаказанно прыгать по стенам и ронять на себя грузовики: в драках и погонях с его участием настолько заметны дублеры и монтажные склейки, что иногда становится неловко.

То же, увы, относится и ко всем остальным экшен-сценам: если первая из них действительно получилась очень бодрой, в духе «Безумного Макса», то каждая следующая выходит все скучнее, несмотря на похвальное стремление авторов к использованию всех подручных средств, включая огромные фуры и пенные огнетушители. И даже веселые перебранки Чана и Сины на китайском не спасают фильм от того, что при скромном хронометраже 102 минуты он кажется бесконечным, как «Шоссе смерти».