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Шашечки наголо

Выходит на экраны «Кентавр» Кирилла Кемница

В прокат выходит триллер Кирилла Кемница «Кентавр» о приключениях в ночной Москве необычного таксиста и эскортницы с золотым сердцем. Рассказывает Юлия Шагельман.

Таксист и проститутка оказываются плечом к плечу не только перед красотами ночной Москвы, но и ее драмами

Таксист и проститутка оказываются плечом к плечу не только перед красотами ночной Москвы, но и ее драмами

Фото: Атмосфера кино

Таксист и проститутка оказываются плечом к плечу не только перед красотами ночной Москвы, но и ее драмами

Фото: Атмосфера кино

В прессе «Кентавра» почему-то называют полнометражным дебютом Кирилла Кемница, хотя в его фильмографии значится, например, картина 2013 года «Zомби каникулы» с хронометражем 95 минут и впечатляющей зрительской оценкой на «Кинопоиске»: 1,5 из 10 баллов. Впрочем, всем известно, что происходит с теми, кто помянет старое, а новый фильм Кемница как минимум крепко сбит, нестыдно снят оператором Робертом Саруханяном, работавшим, например, на сериале «Эпидемия», и разыгран хорошими актерами. Никто из них не выходит за рамки уже устоявшихся амплуа: Юра Борисов — обычный парень, такой же, как все, с открытой мальчишеской улыбкой, Анастасия Талызина — красивая оторва, Сергей Гилев — злодей на грани психопатии, не без оснований сообщающий героине, что его ей стоит бояться больше, чем промышляющего в городе маньяка-убийцу. Удивляет разве что совсем короткий выход Ксении Кутеповой ближе к финалу, но в конце концов фильмы вроде «Кентавра» в первую очередь смотрят не ради актерских открытий.

В списке продюсеров картины, которых тут целых шесть, на первом месте идет Илья Найшуллер, два года назад представивший свой голливудский режиссерский дебют «Никто» — упражнение на излюбленную боевиковую тему «простой обыватель противостоит плохим парням и побеждает, потому что на самом деле он не так прост». И хотя среди референсов «Кентавра» Найшуллер упоминает «Таксиста» Мартина Скорсезе (куда ж без него в фильме про таксиста), «Драйв» Николаса Виндинга Рефна (куда ж без него в фильме, изображающем изнанку большого города в модном цветокоре) и даже «Брата» Алексея Балабанова (ну а это и вовсе обязательный пункт для любого молодого российского кинематографиста), лента больше всего похожа на американскую продукцию категории В откуда-то из девяностых, которая явно оказала неоценимое влияние и на его собственное творчество.

В прологе «Кентавра» мы видим тело молодой женщины на заднем сиденье автомобиля — мертва она или просто без сознания, пока неясно. Какой-то мужчина вытаскивает ее на обочину, зрителям удается разглядеть только силуэт и бритую голову. Кто эти люди, выяснится позже, а пока город засыпает, просыпается Саша (Борисов) — таксист, который настолько слился со своей машиной, что даже живет в гараже. Работать он предпочитает по ночам, когда на улицах меньше пробок и людей. Впрочем, к людям питает живейший интерес и с каждым пассажиром заводит беседу, не давая доехать из точки А в точку Б в тишине и покое. Саша бравирует своим умением разглядеть человека насквозь и за пару минут раскрыть все его секреты: например, он моментально понимает, что первый ночной пассажир, заказавший такси от гостиницы до дома, врет жене, что ездит в командировки, а сам встречается с любовницей, и зачем-то считает нужным тому об этом сообщить, вызывая целую ответную исповедь.

Впрочем, эта проницательность не мешает Саше брать заказы, с ходу отдающие чем-то подозрительным. Так, он подвозит дерганого молодого человека (Григорий Верник), у которого разве что на лбу не написано, что от него надо держаться подальше, предлагающего пять тысяч наличными за поездку, не зарегистрированную в приложении. А потом сразу берет на борт Лизу (Талызина), в которой с ходу определяет секс-работницу. Знакомство их стартует с неудачной ноты: Саша не скрывает презрения к профессии пассажирки, та огрызается, но потом эти двое в прямом и переносном смысле поломанных жизнью людей находят общий язык.

Разумеется, Лиза окажется не совсем той, за кого себя выдает, но и Саша, кажется, что-то скрывает, а за ними по пятам следуют очень опасные люди, использующие обоих в какой-то до поры непонятной, но явно зловещей игре. Авторы старательно нагнетают саспенс, но получается это у них с переменным успехом. А вот с экшеном дела обстоят лучше: тут «Кентавр» ориентируется уже скорее на корейские и гонконгские образцы, и погони и трюки выглядят хоть и совершенно неправдоподобно, но эффектно. За реализмом фильм вообще не гонится — это дистиллированное жанровое кино, в котором, несмотря на мелькающие в кадре вывески настоящих ресторанов и заправок, обстоятельства времени и места не имеют никакого значения.

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