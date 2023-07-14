Орбан: мир между Россией и Украиной наступит, как только этого захотят США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение боевых действий на Украине зависит от желания США. По его словам, в этом вопросе важна позиция американских властей, поскольку Украина потеряла суверенитет. На саммите НАТО, заявил премьер, Вашингтон так и не ответил, почему не хочет мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада»,— сказал господин Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам венгерского премьера, «Запад хочет продолжения войны», поэтому боевые действия и санкции «не исчезнут из нашей жизни». «Если бы они исчезли — что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят,— существенная часть экономических бед в ту же минуту были "вылечены"»,— считает Виктор Орбан.

При этом он раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который 47 раз сказал спасибо западным партнерам за военную помощь в ответ на призыв главы МИД Великобритании Бена Уоллеса «почаще благодарить» Запад за поддержку. «Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно — так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует. Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще»,— заявил господин Орбан.

Виктор Орбан в начале июня призывал предотвратить контрнаступление Украины. По его мнению, это необходимо, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны. Он призывал Запад приступить к мирным переговорам с Россией и Украиной, а также говорил, что Запад утратил способность убеждать мир в необходимости объединения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян