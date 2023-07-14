Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орбан: мир между Россией и Украиной наступит, как только этого захотят США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение боевых действий на Украине зависит от желания США. По его словам, в этом вопросе важна позиция американских властей, поскольку Украина потеряла суверенитет. На саммите НАТО, заявил премьер, Вашингтон так и не ответил, почему не хочет мира.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада»,— сказал господин Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам венгерского премьера, «Запад хочет продолжения войны», поэтому боевые действия и санкции «не исчезнут из нашей жизни». «Если бы они исчезли — что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят,— существенная часть экономических бед в ту же минуту были "вылечены"»,— считает Виктор Орбан.

При этом он раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который 47 раз сказал спасибо западным партнерам за военную помощь в ответ на призыв главы МИД Великобритании Бена Уоллеса «почаще благодарить» Запад за поддержку. «Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно — так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует. Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще»,— заявил господин Орбан.

Виктор Орбан в начале июня призывал предотвратить контрнаступление Украины. По его мнению, это необходимо, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны. Он призывал Запад приступить к мирным переговорам с Россией и Украиной, а также говорил, что Запад утратил способность убеждать мир в необходимости объединения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...