Что происходит после ввода войск России на Украину. День 506-й

Три БПЛА уничтожили вчера, 13 июля, в нескольких километрах от Воронежа. Японский производитель автомобилей Isuzu Motors вышел из российского бизнеса. США на саммите НАТО обсуждали возможность отзыва приглашения Украине стать членом альянса, сообщили источники The Washington Post. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:25. Украина потеряла суверенитет, у нее нет денег, военной промышленности, все получает от США и Запада — премьер Венгрии Орбан.

9:21. Приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны, поэтому лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе поступили правильно, воздержавшись от такого шага, заявил в программе радиостанции «Кошут» венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

9:05. Белгородская область начинает выплаты жителям Шебекинского округа, не имеющим регистрации.

8:58. Российский автопроизводитель «Соллерс» закрыл сделку по выкупу 100% российского актива японской Isuzu и перезапустит работу производственной площадки АО «Исузу Рус» в Ульяновске.

8:55. Арбитражный суд Крыма проведет первое слушание по делу о взыскании с Украины ущерба от водной блокады полуострова 31 июля, сообщил председатель крымского парламента Константинов. Предварительно в сентябре дело планируется рассмотреть по существу.

8:35. Западу стоит понять, что предоставляемую Украине помощь не стоит воспринимать как благотворительность, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

8:18. Палата представителей конгресса США отклонила предложенные ранее рядом законодателей поправки в проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.

8:18. Власти Сербии не хотят вводить антироссийские санкции из-за своих моральных принципов, уверяет сербский президент Александр Вучич.

8:17. Ночью в Курчатове произошло падение БПЛА. Частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление, сообщил губернатор Курской области Старовойт.

8:13. Глава Воронежской области сообщил об уничтожении трех БПЛА под Воронежем.

8:12. Как выяснил «Ъ», новые требования о согласовании сделок компаний, находящихся под контролем лиц из недружественных стран, помешали провести сделку внутри российского рынка. Речь шла о купле-продаже нескольких объектов недвижимости между юрлицами, которые, по данным «Ъ», по сути, относятся к СУЭК (там связь отрицают).

8:12. Российские власти сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России, сообщают «Ведомости». В списке 10 пунктов, и новые правила призваны усложнить иностранцам процесс ухода.

8:11. Владимир Путин рассказал «Ъ» подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер», которая прошла в Кремле 29 июня.