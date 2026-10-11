Свободный от реестра офис

По Гражданскому кодексу (ГК) автором может считаться не только тот, кто написал программу с нуля, но и тот, кто собрал ее из готовых чужих программ, считает партнер «АНП Зенит» Рамис Абянов. «Например, разработчик берет текстовый редактор, почтовый клиент и браузер, созданные другими, и объединяет их в один пакет. Ему принадлежат права на то, какие программы он выбрал и как их соединил, а права на сами эти программы остаются у их авторов»,— объясняет он. Так, Конституционный суд в 2022 году по делу программиста Мамичева признал, что автор программы как составного произведения вправе защищать свои права на созданную им часть, даже если в программе есть чужие компоненты, напоминает господин Абянов.