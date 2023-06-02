Орбан: контрнаступление Украины необходимо предотвратить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины нужно предотвратить, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны. Об этом он сказал в интервью радиостанции Kossuth.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся. Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров»,— сказал господин Орбан.

Ранее Украина неоднократно заявляла о планах начать наступление на российские позиции этой весной. Ряд политиков и военных, включая советника главы офиса президента Михаила Подоляка и главы ГУР Кирилла Буданова, утверждали, что уже к лету дойдут до Крыма. 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Вашингтон ожидает начала контрнаступления ВСУ летом. В тот же день главком ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли планы украинской армии по контрнаступлению.

29 мая командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что время контрнаступления «скоро наступит». Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что контрнаступление может начаться «завтра или через неделю».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов