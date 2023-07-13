Зеленский 47 раз сказал спасибо западным партнерам после просьбы Уоллеса о благодарности

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к жителям страны 47 раз за 8 минут поблагодарил западных партнеров Киева за поставки вооружений и другую помощь. Накануне глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе публично призвал господина Зеленского «почаще благодарить» Запад за поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Обращение Владимира Зеленского опубликовано в официальном Telegram-канале украинского президента.

«Я благодарю президента Байдена и всю Америку. Спасибо Литве за организацию саммита. Спасибо Нидерландам, Дании, Франции и господину президенту Эмманюэлю Макрону»,— отметил, в частности, господин Зеленский. В видеоролике президент Украины поблагодарил практически все страны Североатлантического альянса и несколько их лидеров. По словам Владимира Зеленского, помощь Запада помогает Украине успешно справляться с «атаками вооруженных сил России» уже в течение очень длительного времени.

12 июля на полях саммита Североатлантического альянса британский министр обороны Бен Уоллес публично пожаловался, что Запад вместо благодарности от Киева получает претензии за отказ принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. Также он рассказал, как во время его прошлогоднего визита на Украину власти страны предоставили ему список нужного им вооружения. Это, по словам министра, напомнило ему поход в магазин. Владимир Зеленский в ответ попросил господина Уоллеса подробно объяснить ему, как именно украинским властям нужно благодарить Запад.

Подробнее об итогах вильнюсского саммита НАТО читайте в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Александр Кислов