Тоннаж в цене

Увеличение стоимости перевозок пока не приводит к пропорциональному расширению дисконта на российскую нефть. По словам Виктории Трифоновой, в сентябре Urals с доставкой на западное побережье Индии продавалась с премией около $3,7 за баррель к Brent против дисконта $1,5 в августе. В Китае, поясняет она, Urals и ESPO также перешли от дисконта к премии: динамику эксперт связывает с замещением российским сырьем ближневосточной нефти на азиатских рынках. «Российская нефть дорожает быстрее мировых бенчмарков, в портах потребителей формируется премия на российскую нефть из-за дополнительного спроса и ограниченных поставок»,— отмечает Андрей Полищук. В результате, по его словам, дополнительные расходы на перевозку до определенной степени компенсируются ростом стоимости самого сырья. Значительную часть дополнительных расходов пока несут экспортеры и трейдеры, но переход от дисконта к премии на азиатских рынках позволяет им компенсировать часть затрат, добавляет Виктория Трифонова.