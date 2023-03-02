Премьер Венгрии Орбан призвал Европу создать аналог НАТО без США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о глобальной проблеме европейских стран, которые оказались зависимы от интересов США. По его словам, страны Европы в опасности из-за возможных угроз, включая «воинственную Россию». В связи с этим премьер призвал создать европейское НАТО без участия Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Виктор Орбан заявил, что в 2014 году, когда обострились российско-украинские отношения, европейские лидеры имели политический вес и участвовали в принятии решений. В частности, он упомянул бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Однако, считает господин Орбан, после начала военного конфликта «Европа вышла из дебатов». По его словам, на сегодня последнее слово остается за американцами, а не европейцами.

«Есть более глубокие причины, и есть явное невезение. Более глубокая причина: мы не знаем ни эмоционально, ни интеллектуально о европейской идентичности. Это должно рано или поздно поколебать уверенность в себе. Если бы мы провели серьезную дискуссию о будущем Европы без табу и даже обсудили пересмотр договоров, у нас, вероятно, была бы солидная самооценка в начале войны. А потом случилась неудача»,— сказал господин Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Текст интервью приводит пресс-служба правительства.

Виктор Орбан подчеркнул, что Запад утратил способность убеждать мир в необходимости объединения. Вместе с тем, считает премьер, существуют риски «глобального масштаба», связанные с возможными действиями России в ходе боевых действий. «Мы должны быть в состоянии защитить себя, Европу. Решением было бы европейское НАТО. Уже в 2012 году я предложил»,— заключил он.

Виктор Орбан призывал отменить антироссийские санкции и начать мирные переговоры, хотя признавал, что они могут занять годы. Он объяснял, что США и Евросоюз платят разную цену за последствия военного конфликта. Господин Орбан также говорил об обеспокоенности венгерского правительства, наблюдающего за тем, «как Европа скатывается к войне».

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Лусине Баласян