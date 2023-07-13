Около 60 тысяч пострадавших от обстрелов белгородцев получили компенсационные выплаты

Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова сообщила, что к началу текущей недели практически завершено перечисление единовременных выплат по 10 тыс. руб. тем, кто зарегистрирован в наиболее пострадавших от обстрелов районах.

Согласно данным, опубликованным оперативным штабом региона, по 10 тыс. руб. получили 59 тыс. жителей Шебекинского городского округа. Выплаты в 50 тыс. руб., полагающиеся за частичную утрату имущества, перечислены 52 тыс. шебекинцев.

Также с сегодняшнего дня власти Белгородской области планировали начать выплаты жителям Шебекинского городского округа, которые не зарегистрированы в местных населенных пунктах. Задержку выплат чиновники объясняли проверкой поданных заявлений. В начале недели за помощью обратились 2,5 тыс. человек, фактически проживающих в округе.

Шебекинский городской округ Белгородской области в начале июня подвергался массированным обстрелам со стороны Украины, которые привели к эвакуации местных жителей. К середине прошлого месяца в 40-тысячном Шебекино оставалось менее 3 тыс. человек, остальные разъехались по пунктам временного размещения или родственникам. На тот момент в городе повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов.

В связи со снижением интенсивности обстрелов жители начали возвращаться, а власти приступили к восстановительным работам. В данный момент 28 строительных организаций ведут в Шебекино работы на 110 объектах, а в 151 частном доме и в 13 многоквартирных домах уже закрыт тепловой контур. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оценил в 20 млрд руб. стоимость восстановления жилья, коммерческих и социальных объектов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж