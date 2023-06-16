Гладков: из-за обстрелов Шебекино повреждены более 700 частных и 113 многоквартирных домов

В результате обстрелов со стороны Украины в городе Шебекино в Белгородской области различные разрушения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. Посетив город, губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что власти уже приступили к восстановительным работам и уборке улиц от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора.

По словам главы региона, в промежутках между обстрелами в некоторых домах сделаны замеры окон и изготовлены стеклопакеты, монтаж уже начался. Господин Гладков поблагодарил энергетиков и работников водоканала, которые работают в опасных условиях. Электричество подали в дома на 16 улицах и в 3 микрорайонах. Также энергетики устраняют обрывы проводов, ведущих к жилым домам.

После Шебекино губернатор посетил село Новая Таволжанка. По предварительным подсчетам, повреждения получили 4 многоквартирных и 462 частных жилых дома. Подсчет разрушений продолжается.

Шебекинский городской округ в начале июня подвергался массированным обстрелам со стороны Украины. В населенные пункты округа вторгались диверсионные группы.

7 июня белгородские власти заявляли, что Новая Таволжанка, которую некоторое время удерживали боевики, была очищена от врага.

Из-за обстрелов Шебекинский округ начали покидать жители. По данным на 12 июня, в пунктах временного размещения находились более 6 тыс. шебекинцев. К охране порядка в округе после сообщений о мародерстве были привлечены Росгвардия и частные охранные предприятия.

Сергей Толмачев, Воронеж