Гладков оценил восстановление Белгородской области после обстрелов в 20 млрд рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России» (ЕР) сообщил, что на восстановление поврежденных в обстрелах объектов может потребоваться более 20 млрд руб.

«У нас 5 многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный. Более 1200 квартир и домов требуют ремонта. Общий объем предварительно 5 млрд на восстановление жилья, 10 млрд на восстановление предприятий, более 5 млрд на восстановление социальных учреждений»,— сказал господин Гладков.

Сейчас на фоне снижения обстрелов со стороны Украины уже ведутся восстановительные работы. К примеру, в Шебекино уже начали возвращаться люди, оставившие дома в июне после участившихся атак. В самые напряженные дни прошедшего месяца город принимал на себя по 850 снарядов в сутки. К 1 августа власти планируют завершить ремонт крыш и окон, а до декабря полностью восстановить дома и вернуть в них людей.

«Доложили председателю правительства, работаем. Надеюсь, помощь поступит своевременно. Так же как поступила помощь от правительства на своевременные выплаты в 10 тыс., 50 тыс. и на содержание людей в пунктах временного размещения»,— пояснил глава региона.

Белгородская область, по словам Вячеслава Гладкова, получила более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи из 47 регионов. Также несколько субъектов помогли с организацией летнего отдыха для детей из приграничных районов. Господин Гладков добавил, что в случае необходимости обратится к «Единой России» за помощью для частичного восстановления пострадавшего имущества жителей. Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что ЕР оперативно подготовит законодательные инициативы для поддержки жителей и восстановления Шебекино: «Хочу пожелать вам выдержки, сил, сил гражданам, которые пострадали от обстрелов. Будем трудиться вместе и обязательно добьемся всего того, о чем вы говорили».

Белгородская область с начала специальной военной операции подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует режим среднего уровня реагирования.

Как боевые действия отражаются на приграничных российских регионах — в материале «Ъ» «Бизнес под огнем».

Сергей Толмачев, Воронеж