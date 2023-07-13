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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 505-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 13 июля

Командующий 58-й армией Южного военного округа заявил об отстранении от службы. Он считает, что это произошло из-за его критики командования. Появление у Украины F-16 Россия будет расценивать как угрозу в ядерной сфере, заявил Лавров. Украина не будет пересматривать бойкот соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:34. В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализированы более 150 человек — ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

9:17. По данным газеты El Pais, Евросоюз может отправить на Украину военных инструкторов из Германии и Польши, когда позволят обстоятельства.

8:58. Появление у Украины F-16 будет расцениваться Россией как угроза в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

8:47. Из-за падения обломков в Подольском районе Киева произошел пожар в многоквартирном жилом доме, во время тушения обнаружили тело погибшего, заявил мэр Кличко. Также он сообщил о пострадавших в Дарницком и Шевченковском районах города.

8:44. Воздушные силы Украины заявили, что ночью были уничтожены 20 из 20 беспилотников Shahed, атаковавших преимущественно Киевскую область.

8:36. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что страна не будет пересматривать бойкот соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии.

8:18. Взрывы произошли ночью в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах Киева — мэр Виталий Кличко.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:17. Ночью в Киеве, Борисполе, Хмельницком, Запорожье и Кропивницком произошла серия взрывов, сообщили «РБК-Украина» и «Зеркало недели».

8:12. Командующий 58-й армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от службы из-за доклада о проблемах в российской армии, в котором он «назвал все вещи своими именами». Его обращение в своем Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев.

8:09. Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошими для Украины и украинских военных.

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